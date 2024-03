BMO annonce un partenariat exclusif avec Shell Canada afin d'offrir à ses clients des économies plus substantielles sur leurs achats d'essence





Les titulaires de cartes de crédit et de débit de BMO peuvent bénéficier de réductions continues sur l'essence dans les stations-service de Shell Canada, lesquelles peuvent être combinées à une réduction Shell/CAA pour permettre aux clients d'économiser jusqu'à 10 cents par litre.

MONTRÉAL, le 18 mars 2024 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui son nouveau partenariat exclusif avec Shell Canada, qui offre plus d'avantages et d'occasions d'économiser aux titulaires des cartes de crédit et de débit de BMO. Les clients sont maintenant admissibles à une réduction de 7 cents le litre sur l'essence Shell V-PowerMD NiTRO Premium et de 2 cents le litre sur tous les autres carburants Shell dans les stations-service Shell au Canada lorsqu'ils utilisent une carte de crédit ou de débit BMO liée à une carte d'adhérent AIR MILES valide.

Ce partenariat aide les clients à améliorer leurs finances en leur offrant davantage d'occasions d'économiser sur leurs dépenses courantes, alors que les Canadiens cherchent à tirer une valeur accrue de leurs programmes de récompense. Selon les données récentes de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances, les Canadiens se disent de plus en plus préoccupés par le coût de la vie (60 pour cent), l'inflation (57 pour cent) et leur situation financière globale (39 pour cent) au cours des trois derniers mois, ce qui souligne l'importance de multiplier les possibilités d'épargne.

« BMO, Shell et AIR MILES entretiennent un partenariat solide depuis plus de 30 ans, et nous sommes tous très enthousiastes à l'idée de lancer ce nouveau chapitre qui offrira aux Canadiens encore plus d'occasions d'épargner et d'améliorer leurs finances, où qu'ils aillent, a déclaré Jennifer Douglas, chef, Paiements Particuliers et petites entreprise Amérique du Nord, BMO. Forts de notre engagement constant à offrir des expériences de premier ordre, nous sommes impatients de proposer plus d'avantages exclusifs qui amélioreront l'expérience de nos clients en matière de cartes. »

Cette réduction sur l'essence s'ajoute à tous les autres avantages que les clients de BMO obtiennent lorsqu'ils achètent de l'essence chez Shell, y compris les récompenses de la carte de crédit, les milles de récompense AIR MILES et les offres spéciales.

Cette offre est également cumulable avec le rabais actuel de 3 cents par litre offert aux membres CAA, AMA ou BCAA chez Shell. En présentant à la fois une carte de membre CAA, AMA ou BCAA et une carte de crédit ou de débit BMO liée à une carte d'adhérent AIR MILES, les clients peuvent économiser un total de 10 cents le litre sur l'essence Shell V-PowerMD NiTRO Premium et de 5 cents le litre sur tous les autres carburants Shell.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 janvier 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

