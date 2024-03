Care Access ouvre un nouveau site de recherche clinique à Varsovie, en Pologne





Care Access, une société internationale de sites de recherche clinique qui contribue à accélérer l'avenir de la médecine, a ouvert son nouveau site de recherche à Varsovie, en Pologne. L'expansion de la société en Pologne renforce son engagement à améliorer l'accès à la recherche clinique dans le monde entier grâce à son modèle innovant qui consiste à amener les essais cliniques là où ils sont nécessaires.

Ces dernières années, Care Access a été actif dans la recherche clinique à travers l'Europe, et maintenant, en établissant une nouvelle installation à Varsovie, Care Access étend davantage ses services européens visant à mettre en oeuvre ses capacités de recherche de pointe, telles que son programme de dépistage communautaire, ses sites à la demande et son infrastructure de site de recherche mobile. Ces capacités ont permis d'accélérer le recrutement pour les études de recherche en s'adaptant à la composition unique de chaque communauté et en offrant des moyens plus pratiques de participer aux essais cliniques.

« La Pologne joue un rôle important dans la concrétisation de l'avenir de la médecine », déclare Rupi Bancil, vice-président principal des opérations et de l'expansion des études mondiales pour Care Access. « Le site de Varsovie améliorera l'accès aux examens médicaux avancés et aux opportunités de recherche pour les communautés de toute la Pologne. »

La collaboration avec les médecins locaux est une approche clé de la manière dont Care Access améliore l'accès à la recherche clinique dans un plus grand nombre de communautés. Grâce à une équipe centralisée de professionnels de la recherche et à un équipement, une infrastructure et des processus de pointe, Care Access prend en charge une grande partie de la charge administrative et logistique afin que les médecins partenaires puissent consacrer plus de temps à leurs patients.

Care Access a déjà étendu son réseau mondial de sites de recherche grâce à l'acquisition d'IBPClin au Brésil en 2022 et à l'établissement de son premier site de recherche canadien au Cap-Breton en 2023. L'ajout du site de Varsovie renforce le réseau mondial de sites de recherche de Care Access, permettant à l'entreprise de mener des essais dans de multiples domaines thérapeutiques et de répondre aux besoins émergents en matière de santé mondiale.

À propos de Care Access

Care Access est une société internationale de sites de recherche clinique qui contribue à accélérer l'avenir de la médecine. Avec un réseau mondial de plus de 200 sites de recherche, Care Access soutient des études de recherche menées par des centaines de sociétés biopharmaceutiques de premier plan. En plus de son expérience éprouvée des meilleurs sites de recrutement à l'échelle mondiale, Care Access s'associe à de nouvelles communautés de recherche et met en place une infrastructure de sites de recherche de haute qualité au niveau local afin d'élargir l'accès aux essais cliniques et d'augmenter la représentation.

Pour les promoteurs de la recherche, Care Access offre trois services de base : (1) un réseau mondial de sites de recherche, (2) des projections communautaires pour élargir la portée d'une étude, et (3) des services de dotation en personnel, d'expansion de l'espace et de formation à la demande pour soutenir tous les sites de recherche dans le cadre d'une étude.

Pour en savoir plus sur les études en cours chez Care Access ou sur la manière dont Care Access aide les promoteurs à atteindre leurs objectifs en matière de recrutement et de représentation, rendez-vous sur www.careaccess.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

18 mars 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :