La journaliste américaine Margaret Sullivan, du Guardian, oratrice invitée au déjeuner annuel de la Journée de la liberté de la presse, le 2 mai.

Des prix seront également remis pour souligner un travail exceptionnel pour la liberté de la presse, une carrière consacrée à la liberté de la presse, de même qu'un prix pour une réalisation remarquable d'un étudiant-e de même que le prix de la meilleure caricature.

OTTAWA, ON, le 18 mars 2024 /CNW/ - Liberté de la presse Canada est heureuse d'annoncer que la journaliste américaine Margaret Sullivan sera l'oratrice invitée de notre dîner de remise de prix qui aura lieu au Centre national des arts, le 2 mai prochain.

On a dit que 2024 est, au cours de laquelle se déroulera le plus grand nombre d'élections. Les électeurs de plus de 60 pays, représentant la moitié de la population mondiale, se rendront aux urnes cette année, et ceux des Etats-Unis seront du nombre.

Ces élections se déroulent alors que la démocratie est mise à mal, et que les droits de la personne, y compris la liberté de la presse, sont en déclin. L'UNESCO, qui a désigné, en 1993, le 3 mai comme Journée annuelle de la liberté de la presse, considère qu'une presse libre est un pilier de toute saine démocratie qui se veut saine.

Madame Sullivan, est une chroniqueuse politique primée du journal Guardian US et directrice executive du Centre Newmark d'éthique journalistique et de sécurité de l'Université Columbia. Elle fut chroniqueuse média au Washington Post et rédactrice publique au New York Times.

Selon Heather Bakken, présidente de Liberté de la presse Canada, le travail de Mme. Sullivan, à la jonction du journalisme et de la politique, démontre bien le rôle des médias comme rempart de la démocratie.

Mme. Bakken souligne que Mme. Sullivan ne se gêne pas pour revendiquer un retour aux principes journalistiques traditionnels tels que l'exactitude, la transparence et la responsabilité, des principes tristement absents de certains articles d'opinion et des médias sociaux.

«?L'éthique journalistique et la sécurité sont essentielles pour le maintien de la crédibilité des journalistes, leur protection et l'assurance qu'ils produiront des reportages responsables, ce qui sera d'une importance primordiale cette année, aux États-Unis notamment, où les électeurs se rendent aux urnes dans une reprise de l'affrontement de 2020

Dans ce contexte des présidentielles américaines, on peut penser que l'allocution de Mme. Sullivan sera à la fois instructive et excitante.

En plus de l'allocution de Mme. Sullivan, Liberté de la presse Canada présentera les prix suivants ?:

Les candidatures pour les trois premiers prix peuvent se faire en ligne au https://bit.ly/WPFCAwardsPrix2024 , avant 17h. le 22 mars.

Les candidatures pour le prix de caricature peuvent se faire ici avant le 5 avril.

Catherine Clark, présidente de Catherine Clark Communications, sera la maîtresse de cérémonie.

Les billets pour le déjeuner sont disponibles au

bit.ly/WPFC-Luncheon2024

Un merci tout spécial à la Commission canadienne pour l'UNESCO et à notre commanditaire corporatif, l'Association des banquiers canadiens.

Au sujet de Liberté de la presse Canada

Situé à Ottawa, Liberté de la presse Canada est un organisme bénévole à but non lucratif qui fait la promotion de la liberté d'expression et des droits des médias. Il célèbre la Journée mondiale de la liberté de la presse de l'UNESCO, cette année le 3 mai, en rendant hommage aux gagnants des prix précédemment décernés.

18 mars 2024 à 08:00

