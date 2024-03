MSI présente des plateformes de serveurs refroidies par liquide pour les centres de données au CloudFest 2024





RUST, Allemagne, 18 mars 2024 /PRNewswire/ -- MSI, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de serveurs, présentera ses derniers serveurs à refroidissement liquide et GPU alimentés par des processeurs AMD et des processeurs Intel® Xeon® Scalable de 5e génération, optimisés pour répondre aux besoins évolutifs des centres de données modernes, au CloudFest 2024, stand #H02 à l'Europa-Park du 19 au 21 mars.

« Avec un nombre croissant de centres de données exploitant des applications telles que l'IA pour améliorer l'expérience client, les demandes de puissance de calcul accrue et de déploiements à plus forte densité ont entraîné des changements importants dans l'infrastructure informatique, entraînant une plus grande utilisation du refroidissement liquide, a déclaré Danny Hsu, directeur général des solutions de plateforme d'entreprise. « Les plateformes de serveurs à refroidissement liquide de MSI permettent aux centres de données d'offrir de l'efficacité tout en déployant des charges de travail à forte intensité de calcul. »

Performances améliorées pour les charges de travail d'IA grâce aux serveurs refroidis par liquide

Le G4101 est une plateforme de serveur 4U avec 4 GPU conçue pour les charges de travail d'entraînement de l'IA. Il prend en charge un seul processeur AMD EPYCtm série 9004 équipé d'un module de refroidissement liquide, ainsi que douze emplacements RDIMM DDR5. En outre, il dispose de quatre emplacements PCIe 5.0 x16 adaptés aux cartes graphiques à trois emplacements avec refroidisseurs, assurant un flux d'air accru et des performances soutenues. Avec douze baies de disques NVMe/SATA U.2 de 2,5 pouces à l'avant, il offre des options de stockage rapides et flexibles, répondant aux divers besoins des charges de travail d'IA. Le G4101 combine l'espacement des flux d'air et le refroidissement liquide en circuit fermé, ce qui en fait la solution de gestion thermique optimale pour les tâches les plus exigeantes.

Pour les petites entreprises, la plateforme de serveur S1102-02 refroidie par liquide constitue une solution idéale, offrant des performances thermiques supérieures tout en optimisant les coûts. Équipé d'un seul processeur AMD Ryzentm série 7000 avec prise en charge du refroidissement liquide jusqu'à 170 W, le système dispose de quatre emplacements DIMM DDR5, d'un emplacement PCIe 4.0, de deux ports Ethernet embarqués 10 GbE et de quatre baies de disques SATA de 3,5 pouces remplaçables à chaud dans une configuration compacte de 1U.

De plus, le G4201 est un superordinateur 4U qui peut accueillir jusqu'à huit emplacements PCIe 5.0 x16 double largeur optimisés pour les cartes GPU hautes performances, ainsi qu'un emplacement d'extension PCIe 5.0 x16 simple largeur. Alimentée par deux processeurs évolutifs Intel Xeon de 5e génération et équipée de 32 DIMM DDR5, la plateforme G4201 offre des capacités de calcul hétérogènes exceptionnelles pour diverses applications de calcul scientifique à haute performance basées sur le GPU, d'IA générative et d'inférence. Le système dispose également de douze baies de disques de 3,5 pouces pour une fonctionnalité améliorée.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2361466/MSI_s_Liquid_Cooled_Server_Platforms_Optimize_Data_Center_Efficiency_for_AI_Workloads.jpg

18 mars 2024 à 03:00

