Nuvei répond aux récents articles de presse

MONTREAL, le 17 mars 2024 /CNW/ - Corporation Nuvei (NASDAQ : NVEI) (TSX : NVEI) (la « Société » ou « Nuvei ») annonce aujourd'hui qu'elle a pris connaissance de l'information diffusée récemment par les médias spéculant sur une éventuelle opération de fermeture visant la Société.

Bien que la Société ait pour politique de ne pas faire de commentaires sur les rumeurs ou les spéculations qui circulent, elle confirme qu'eu égard aux déclarations d'intérêt qu'elle a reçues, son conseil d'administration a formé un comité spécial d'administrateurs indépendants (le « comité spécial ») chargé d'évaluer et d'examiner, en consultation avec les conseillers financiers et juridiques respectifs du comité spécial et de la Société, les déclarations d'intérêt ainsi reçues de même que toute autre solution stratégique qui, dans les circonstances, serait disponible dans l'intérêt de la Société. La Société confirme également qu'elle a engagé des discussions avec des tierces parties au sujet d'une éventuelle opération comportant le maintien d'une participation importante de certains porteurs d'actions à droit de vote multiple, dont Phil Fayer, fondateur, président du conseil et chef de la direction de Nuvei.

La Société avise les lecteurs qu'elle n'a pas conclu d'accords ou d'ententes en vue d'une transformation en société fermée ou d'une opération similaire, et rien ne garantit que les pourparlers qui ont eu lieu aboutiront à de tels accords ou ententes. Le comité spécial poursuit son évaluation des propositions reçues et des solutions stratégiques qui s'offrent à la Société et aucune décision n'a été prise à ce jour quant à la poursuite d'une opération ou au maintien du statu quo. Compte tenu de la nature du processus, la Société n'a pas l'intention de faire d'autres commentaires, à moins qu'elle ne soit tenue de le faire en vertu des lois et des règlements sur les valeurs mobilières applicables.

