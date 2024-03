L'International Collaboration on Cosmetics Safety annonce les membres nouvellement élus de son conseil d'administration





L'International Collaboration on Cosmetics Safety (ICCS) a annoncé aujourd'hui l'élection des nouveaux membres de son conseil d'administration.

« J'ai hâte de travailler les nouveaux membres ; ils nous apportent le robuste leadership et les capacités de plaidoyer efficaces qui mettront l'ICCS en position de poursuivre sa croissance et de gagner en influence. Le conseil d'administration est fermement déterminé à faire progresser notre mission, qui consiste à accélérer l'adoption, dans le monde entier, de méthodes alternatives à l'expérimentation animale pour tester les cosmétiques et leurs ingrédients, et je suis honorée de travailler avec ses membres », a déclaré Erin Hill, PDG.

Le président élu du conseil d'administration est Charles François Gaudefroy, qui possède plus de 30 années d'expérience de la recherche et développement dans le domaine des cosmétiques, des détergents et des produits alimentaires chez Unilever.

Les autres membres élus qui rejoignent Charles François Gaudefroy sont les suivants :

Vice-président :

Stéphane Dhalluin, Ph.D., responsable mondial et directeur de l'évaluation de la sécurité humaine et environnementale, L'Oréal

Secrétaire :

Jon Lalko, Ph.D., cadre supérieur, sécurité et toxicologie des produits, Estée Lauder

Trésorier :

Michael Southall, Ph.D., directeur de recherche en stratégie préclinique, toxicologie globale, médecine clinique et sciences de la sécurité, Kenvue

À propos de l'ICCS

L'International Collaboration on Cosmetics Safety (ICCS) est une initiative mondiale visant à promouvoir l'adoption de méthodes alternatives à l'expérimentation animale pour tester l'innocuité des cosmétiques, des produits de soins personnels et de leurs ingrédients. L'ICCS rassemble des scientifiques et des experts travaillant pour des fabricants et des fournisseurs de cosmétiques, des associations du secteur et des organisations de protection des animaux afin de susciter partout dans le monde une plus grande prise de conscience et d'accélérer l'utilisation généralisée de l'expérimentation sans animaux grâce à la recherche, à l'éducation, à la formation et à l'encadrement réglementaire. www.iccs-cosmetics.org

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

15 mars 2024 à 15:30

