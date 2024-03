Microsoft choisit BrowserStack comme partenaire privilégié pour les tests d'applications mobiles





BrowserStack, la principale plateforme mondiale de test de logiciels, a annoncé aujourd'hui avoir formé un partenariat stratégique avec Microsoft pour aider les utilisateurs de Visual Studio App Center qui migrent à la plateforme de test d'appareils de BrowserStack. Microsoft a choisi BrowserStack comme partenaire privilégié pour garantir aux développeurs une migration en douceur et sans faille.

App Automate, optimisé par Real Device Cloud de BrowserStack, fournit une solution complète et évolutive dotée des meilleures fonctionnalités de sa catégorie et offrant une expérience conviviale. Avec plus de 20 000 appareils Android et iOS réels, des tests prêts à l'emploi, un accès à de vrais dispositifs capteurs, des paramètres et des applications par défaut, une configuration de réseau sécurisée et une sécurité sans compromis sur des appareils vierges, Real Device Cloud de BrowserStack facilite la tâche des équipes de développement grâce à des tests rapides, faciles à exécuter et exhaustifs.

En outre, pour simplifier la migration de Visual Studio App Center vers App Automate, BrowserStack a édité des guides de migration en collaboration avec Microsoft.

Dans le contexte du prochain retrait des services Visual Studio App Center, le partenariat de Microsoft avec BrowserStack souligne l'engagement de la Société à fournir sur toutes les plateformes une chaîne de compilation pour tous les développeurs, quelle que soit leur expérience technique.

Microsoft, fermement déterminé à promouvoir l'innovation grâce à sa plateforme en nuage ouverte et inclusive, reconnaît l'importance de disposer de tests robustes pour offrir des expériences utilisateur parfaites. BrowserStack, qui s'est donné pour mission d'offrir aux développeurs les moyens d'élaborer des expériences exceptionnelles, s'aligne parfaitement sur cette vision.

À propos de BrowserStack

BrowserStack, la principale plateforme de test de logiciels au monde, effectue plus de deux millions de tests chaque jour dans ses 19 centres de données à travers le monde. Nous aidons Discovery, Expedia, RBS, Microsoft, X et plus de 50 000 clients à fournir rapidement des logiciels de qualité, en faisant migrer les tests vers leur cloud. Notre plateforme offre un accès instantané à plus de 20 000 appareils mobiles et navigateurs réels sur une infrastructure cloud parfaitement fiable et qui évolue facilement à mesure de la croissance des besoins de tests. Avec BrowserStack, les équipes de développement et d'assurance qualité peuvent évoluer rapidement tout en offrant une expérience extraordinaire à chaque client.

Fondée en 2011, BrowserStack est une société privée soutenue par Accel, Bond et Insight Partners. Pour plus d'informations, visitez le site internet https://www.browserstack.com.

15 mars 2024 à 15:10

