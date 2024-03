Des services de garde d'enfants réglementés à un tarif moyen de 15 $ par jour pour les familles de l'Alberta





EDMONTON, AB, le 15 mars 2024 /CNW/ - Trop de familles au Canada n'ont pas accès à des services de garde de grande qualité, abordables, souples et inclusifs. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada collabore avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, dont celui de l'Alberta, pour offrir aux familles du pays, d'ici mars 2026, des services de garde agréés à 10 $ par jour en moyenne pour les enfants allant jusqu'à l'âge de la maternelle. Cette mesure a pour objet de rendre la vie abordable, de créer de nouveaux emplois, de ramener les parents - notamment les mères - sur le marché du travail, de faire croître la classe moyenne et d'offrir à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault, au nom de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, a annoncé à Edmonton, en Alberta, de concert avec le ministre de l'Emploi, de l'Économie et du Commerce de l'Alberta, l'honorable Matt Jones, que les frais des services de garde d'enfants agréés en Alberta se situent en moyenne à 15 $ par jour depuis le 1er janvier 2024.

Grâce à cette diminution des frais, la subvention et la contribution pour des services de garde abordables pourraient désormais permettre aux familles albertaines d'épargner jusqu'à 13?700 $ par année par enfant dans les services de garde réglementés, comparativement à avant la signature de l'Accord Canada-Alberta sur l'apprentissage et la garde d'enfants à l'échelle du Canada, en novembre 2021.

L'annonce faite aujourd'hui signifie que les gouvernements du Canada et de l'Alberta rendent plus abordables les services de garde destinés aux familles de l'Alberta. Ils se rapprochent ainsi de leur objectif, qui consiste à offrir de tels services à un tarif moyen de 10 $ par jour d'ici 2026.

Au 1er janvier 2024, dans plus de la moitié des provinces et territoires, les frais des services de garde d'enfants réglementés s'établissaient à 10 $ par jour ou moins en moyenne; dans les autres provinces et territoires, ces frais avaient diminué d'au moins 50 %. Afin que les familles aient accès en nombre accru à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui sont abordables, souples, inclusifs et de grande qualité, le gouvernement fédéral maintient la collaboration avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones afin de renforcer le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada, notamment en prenant des mesures pour augmenter le nombre de places en services de garde et en appuyant l'effectif du secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants.

Citations

«?L'annonce faite aujourd'hui souligne les progrès importants qui ont été marqués pour établir un solide système de garde d'enfants et contribue à rendre la vie plus abordable pour les familles de l'Alberta. Cette diminution des frais signifie que les familles pourront épargner jusqu'à 13?700 $ par année et auront ainsi plus d'argent pour se procurer d'autres produits et services essentiels. J'ai hâte de continuer de travailler avec le gouvernement de l'Alberta pour atteindre l'objectif consistant à offrir des services de garde à un tarif de 10 $ par jour en moyenne afin que chaque famille ait accès à des services de garde d'enfants de grande qualité, abordables, souples et inclusifs.?»

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« Notre gouvernement a entendu les Canadiens et a pris des mesures en 2021 afin de réduire les frais de garde pour les familles albertaines, leur permettant ainsi d'économiser des milliers de dollars chaque mois. Offrir des services de garde à 15 $ par jour, ça change la donne - cela permet aux parents de retourner au travail, et aux enfants de recevoir des soins adéquats et d'apprendre, en plus de stimuler l'économie canadienne. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault

« Des services de garde de grande qualité, abordables et accessibles restent la pierre angulaire du succès continu de l'Alberta pour ce qui est d'attirer de nouveaux citoyens et de stimuler l'économie. Grâce à la subvention pour des frais de garde abordables et à la subvention pour la garde d'enfants, les familles albertaines économisent jusqu'à 13 700 $ par année, alors que le coût de presque tout le reste augmente. Nous continuerons de travailler avec le gouvernement fédéral pour assurer que des services de garde de qualité en Alberta soient viables pour les fournisseurs, abordables pour les familles albertaines, tout en permettant aux enfants de s'épanouir. »

- Le ministre de l'Emploi, de l'Économie et du Commerce de l'Alberta, l'honorable Matt Jones

Les faits en bref

L' Alberta a signé l'Accord entre le Canada et l' Alberta sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada le 14 novembre 2021.

a signé l'Accord entre le et l' sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du le 14 novembre 2021. Aux termes de cet accord conclu avec le gouvernement de l' Alberta , le gouvernement du Canada consacre un montant de près de 3,8 milliards de dollars sur cinq ans à l'amélioration des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants réglementés, jusqu'à l'âge de la maternelle, dans la province.

, le gouvernement du consacre un montant de près de 3,8 milliards de dollars sur cinq ans à l'amélioration des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants réglementés, jusqu'à l'âge de la maternelle, dans la province. Cette somme s'ajoute aux quelque 290 millions de dollars annoncés dans le cadre de l'Accord entre le Canada et l' Alberta sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants - 2021 à 2025. De plus, le gouvernement fédéral a effectué un investissement ponctuel d'environ 56 millions de dollars en 2021?2022 pour appuyer les exploitants et l'effectif au moyen de mesures de soutien élargies pour la main-d'oeuvre du secteur de la garde des jeunes enfants.

et l' sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants - 2021 à 2025. De plus, le gouvernement fédéral a effectué un investissement ponctuel d'environ 56 millions de dollars en 2021?2022 pour appuyer les exploitants et l'effectif au moyen de mesures de soutien élargies pour la main-d'oeuvre du secteur de la garde des jeunes enfants. Le 31 janvier 2023, les gouvernements du Canada et de l' Alberta ont annoncé un cadre pour contrôler les coûts et un plan d'expansion du secteur à but lucratif albertain . Ces deux mesures visent à garantir une utilisation saine et raisonnable des fonds publics dans les services de garde d'enfants à but lucratif. Le cadre fournit également des lignes directrices sur l'utilisation des fonds fédéraux pour appuyer la création d'au plus 22?500 places par les fournisseurs de services de garde d'enfants à but lucratif de la province d'ici la fin de la période couverte par l'Accord Canada-Alberta sur l'apprentissage et la garde d'enfants à l'échelle du Canada .

et de l' ont annoncé un cadre pour contrôler les coûts et un plan d'expansion du secteur à but lucratif albertain Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada . Tous les fonds combinés, y compris ceux pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du . Tous les fonds combinés, y compris ceux pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Dans le cadre du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada , le gouvernement du Canada vise à créer environ 250 000 nouvelles places en garderie partout au pays d'ici mars 2026 pour offrir aux familles des options de garde d'enfants abordables, peu importe où elles habitent. La province de l' Alberta s'est engagée à créer jusqu'à 68 700 nouvelles places en garderie réglementées dans le cadre de cet objectif.

, le gouvernement du vise à créer environ 250 000 nouvelles places en garderie partout au pays d'ici mars 2026 pour offrir aux familles des options de garde d'enfants abordables, peu importe où elles habitent. La province de l' s'est engagée à créer jusqu'à 68 700 nouvelles places en garderie réglementées dans le cadre de cet objectif. Depuis la signature de l'Accord entre le Canada et l' Alberta sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, en décembre 2023, environ 22 000 nouvelles places ont été créées en Alberta et sont financées par cet accord.

