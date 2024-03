Des entreprises novatrices situées à Delta, en Colombie-Britannique, reçoivent plus de 1,6 million de dollars pour accroître la production de plastiques recyclés et de technologies permettant de contrôler la consommation d'énergie





Le financement de PacifiCan permettra de mettre au point de nouveaux produits et de stimuler la croissance de deux entreprises novatrices de Colombie-Britannique.

DELTA, BC, le 15 mars 2024 /CNW/ - La Ville de Delta possède l'une des zones industrielles dont la croissance est la plus rapide dans le Grand Vancouver et qui comprend des entreprises novatrices telles que Plascon Plastics Corporation et GridGear Solutions Ltd. En mettant au point des solutions pour relever les défis environnementaux, ces deux entreprises sont bien placées pour poursuivre leur croissance.

PacifiCan est présent pour aider les entreprises de Colombie-Britannique à croître localement et à être concurrentielles à l'échelle mondiale. C'est pourquoi l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique et députée de Delta, au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui, un financement de 1 628 450 dollars destiné à Plascon Plastics et GridGear dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises.

Plascon Plastics recevra plus de 1,2 million de dollars pour accroître sa capacité de production dans le domaine du moulage par injection durable. Le moulage par injection est un procédé qui permet de produire des pièces en injectant du plastique fondu dans un moule. Plascon Plastics innove en utilisant des matériaux recyclés après consommation, tels que des plastiques recyclés, des pneus de voiture usagés et des fibres de tapis, dans le processus de moulage par injection. Le financement de PacifiCan permettra à Plascon Plastics d'acheter de nouveaux équipements et de nouveaux moules, d'embaucher davantage d'employés et d'accroître sa gamme de produits, notamment en mettant au point un seau transparent de 4,15 gallons qui n'est actuellement pas disponible en Amérique du Nord.

La ministre Qualtrough a également annoncé l'octroi d'un financement de 381 750 dollars à GridGear, un fabricant de technologies de compteur divisionnaire d'électricité. Cette technologie permet aux utilisateurs de mieux comprendre leur consommation d'énergie et les aide à la réduire afin de faire des économies. Grâce au soutien de PacifiCan, GridGear augmentera sa production et commercialisera sa technologie de compteur divisionnaire de nouvelle génération. Cette nouvelle technologie permettra à GridGear d'offrir ses produits à des clients du secteur industriel qui ont besoin d'un compteur divisionnaire capable de supporter des tensions plus élevées.

Les projets annoncés aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre des objectifs de PacifiCan qui vise à stimuler la fabrication de pointe et les technologies propres en Colombie-Britannique. Ils favorisent l'innovation, la croissance des revenus et la création d'emplois, soutenant ainsi la vision de PacifiCan, à savoir une prospérité durable pour tous les Britanno-Colombiens.

Citations

« La Colombie-Britannique est un centre d'innovation en matière de technologies propres. GridGear Solutions et Plascon Plastics sont de bons exemples d'entreprises locales qui bâtissent un avenir plus propre et plus durable en Colombie-Britannique et au-delà. PacifiCan est un partenaire fier de soutenir les entreprises qui jouent un rôle déterminant. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan).

« La ville de Delta abrite des entrepreneurs qui travaillent dur et qui ouvrent la voie à la création de nouveaux produits innovants pour relever les défis environnementaux d'aujourd'hui. Le financement de PacifiCan permettra à Plascon Plastics et à GridGear Solutions de saisir les occasions qui se présentent et de réaliser leurs ambitions, confirmant ainsi la place de Delta en tant que leader dans la croissance de l'économie de la Colombie-Britannique ».

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'activité physique et députée de Delta

« Notre mission première en tant qu'organisation est de mettre l'accent sur le développement de nouveaux produits et l'innovation afin d'aider les clients à réduire leur consommation d'énergie. Avec l'aide de PacifiCan, nous avons amplifié notre démarche en matière d'innovation et nous sommes enthousiastes à l'idée d'aider de nouveaux clients dans le monde entier à réduire leur consommation d'électricité afin de bâtir un avenir meilleur ».

- Colton Gabara, directeur des opérations, GridGear Solutions Ltd.

Faits en bref

Le marché mondial du moulage par injection de plastique était estimé à 183 milliards de dollars américains en 2022 et devrait croître à un taux de croissance annuel cumulé de 4,8 % pour atteindre 266 milliards de dollars américains d'ici 2030.

devrait croître à un taux de croissance annuel cumulé de 4,8 % pour atteindre 266 milliards de dollars américains d'ici 2030. Des études ont montré que l'installation de compteurs divisionnaires dans le secteur multi-résidentiel a permis de réduire la consommation d'électricité de 34 % pour les bâtiments non chauffés à l'électricité et de 27 % pour les bâtiments chauffés à l'électricité.

PacifiCan est le partenaire fédéral spécialisé en matière de développement économique pour les Britanno-Colombiens. PacifiCan aide les entreprises de Colombie-Britannique à croître localement et à être compétitives au niveau mondial, en créant des emplois de qualité, en rapprochant les leaders de l'industrie et en soutenant une économie inclusive qui profite à tous les Britanno-Colombiens.

Le programme Croissance et productivité des entreprises de PacifiCan soutient les entreprises à forte croissance (augmentation des recettes d'au moins 20% d'une année sur l'autre) qui prennent de l'expansion et produisent des technologies, des biens ou des services novateurs. Il offre un financement remboursable sans intérêt aux entreprises constituées en société.

