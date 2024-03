Un avenir axé sur la recherche appliquée et la formation de nouveaux talents - 5 M$ à l'École de technologie supérieure pour renforcer l'expertise québécoise en sciences quantiques





MONTRÉAL, le 15 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une contribution financière de 5 millions de dollars à l'École de technologie supérieure (ÉTS) pour soutenir la réalisation d'initiatives évaluées à 19,1 millions de dollars. Celles-ci visent à accélérer le développement de l'expertise et de la recherche appliquée en sciences quantiques, à former de nouveaux talents et à favoriser l'adoption de technologies quantiques en collaboration avec le milieu industriel au Québec.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Plus précisément, l'ÉTS mettra en place quatre chaires de recherche appliquée. L'objectif : stimuler le développement du savoir-faire et des capacités de recherche d'étudiants, de professeurs et de chercheurs dans les domaines du calcul quantique, des logiciels, des algorithmes, de la cybersécurité et des communications quantiques. Des projets de recherche collaboratifs seront également réalisés avec des partenaires industriels afin d'accélérer l'adoption de technologies liées à la cybersécurité et aux communications quantiques dans des secteurs stratégiques pour l'économie québécoise.

De plus, l'ÉTS développera, en collaboration avec l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke et la Plateforme d'innovation numérique et quantique du Québec (PINQ2), une offre de formation destinée aux étudiants universitaires en sciences quantiques ainsi que des programmes de formation spécialisée pour les programmeurs, les ingénieurs et les professionnels déjà en place dans l'écosystème.

Citations :

« Le Québec a la chance de pouvoir compter sur des infrastructures quantiques parmi les meilleures au monde. En combinant la recherche appliquée de l'ÉTS aux infrastructures nouvellement mises en place, on s'assure de créer la synergie nécessaire pour tirer un maximum de bénéfices des sciences quantiques. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« En raison de son modèle coopératif et de sa recherche appliquée en synergie avec l'industrie, l'ÉTS contribuera de manière stratégique à consolider la position du Québec comme leader mondial dans le domaine quantique. Avec la collaboration de l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke et de PINQ2, l'ÉTS dispose d'un savoir-faire qui permettra l'émergence de solutions, d'innovations ainsi que la création d'entreprises de pointe en quantique appliquée. L'ÉTS est fière de son apport au développement économique et technologique du Québec. »

Christian Casanova, directeur exécutif de la recherche et des partenariats de l'ÉTS

Faits saillants :

Constituante du réseau de l'Université du Québec, l'ÉTS se spécialise dans l'enseignement et la recherche appliquée en génie ainsi que le transfert technologique. Elle forme des ingénieurs et des chercheurs reconnus pour leur approche pratique et novatrice.

En permettant notamment de développer les talents, la relève et les compétences clés en recherche et en innovation dans un secteur stratégique comme les sciences quantiques, les initiatives de l'ÉTS rejoignent de près les objectifs de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027.

DistriQ, zone d'innovation quantique, est située au coeur de Sherbrooke et jouit d'un écosystème bien établi dans le secteur des sciences quantiques et des applications technologiques. Elle peut compter sur l'apport d'entreprises, d'établissements d'enseignement et d'instituts de recherche reconnus pour propulser le Québec comme chef de file de ce domaine à l'international.

