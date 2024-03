Plus de 1,3 M$ pour répondre aux besoins des entreprises de l'Estrie en matière de soudage





WINDSOR, QC, le 15 mars 2024 /CNW/ - Le député de Richmond, André Bachand, est fier d'annoncer, au nom de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et du ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, un investissement de 1 355 354 $ qui permettra d'assurer la formation de travailleuses et de travailleurs en soudage-assemblage dans la région de l'Estrie.

Alternance travail-études

Offerte par le Centre de formation professionnelle (CFP) Expé de Windsor, la formation se déroulera, jusqu'à l'automne 2026, sous forme d'alternance travail-études. Cette formule permet de mieux assimiler les contenus théoriques en les appliquant directement en entreprise, dans la fonction de travail. Les travailleurs et travailleuses recevront une aide financière durant leur formation, à raison de 1 260 heures d'enseignement et de 540 heures de stage en entreprise.

Cet investissement permet ainsi, d'une part, à de nombreuses entreprises de répondre à un besoin concret de main-d'oeuvre et, d'autre part, aux personnes intéressées de bénéficier d'une formation tout en travaillant en entreprise. Notons que la formation mènera à l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) en soudage-assemblage.

Une bonne concertation du milieu et une solution proactive

Cette annonce est le fruit d'une étroite collaboration entre des entreprises de la région, le Comité sectoriel de la main-d'oeuvre dans la fabrication métallique industrielle et le CFP Expé, rattaché au Centre de services scolaires des Sommets. L'intérêt des entreprises de l'Estrie est d'ailleurs vif, puisque 17 d'entre elles ont déjà manifesté leur intérêt à faire appel à cette formation pour former leurs travailleurs.

Les entreprises intéressées sont invitées à communiquer avec les équipes des bureaux de Services Québec de l'Estrie. Les personnes désirant suivre la formation peuvent, quant à elles, communiquer avec le CFP Expé. Ce dernier les mettra en contact avec des entreprises à la recherche de personnes ayant le profil correspondant, afin que la formation en alternance travail-études puisse avoir lieu.

Citations

« Je suis ravi d'annoncer cette belle nouvelle pour notre région! La somme de 1,3 million de dollars investie par notre gouvernement permettra de répondre aux besoins d'entreprises d'ici tout en offrant la possibilité à plusieurs personnes de recevoir une formation qui se déroulera sous forme d'alternance travail-études. J'invite les entreprises et les personnes intéressées à s'y inscrire dès maintenant! »

André Bachand, député de Richmond

« Cet investissement de notre gouvernement va permettre de répondre à des besoins spécifiques d'entreprises de la région et d'augmenter leur productivité. Il va aussi contribuer à accroître les compétences de nombreuses personnes. Je salue l'engagement et la concertation de celles et ceux qui sont au coeur de ce projet! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« La formule alternance travail-études répond aux besoins des étudiants et du marché du travail. Les jeunes qui en bénéficient peuvent rapidement appliquer leurs nouvelles connaissances dans leur milieu tout en étant rémunérés. C'est un excellent moyen d'encourager la persévérance scolaire. Je suis très fier que le CFP Expé de Windsor, situé à Windsor, offre ce programme. Merci à tous ceux qui ont permis la concrétisation de ce beau projet. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Les perspectives d'emploi, pour les prochaines années, pour les métiers en soudage-assemblage sont excellentes en Estrie. La croissance annuelle moyenne des secteurs d'activité visés par le projet est estimée à 2 % et à plus de 3 % pour l'année 2026. Avec cette annonce, nous répondons directement aux besoins des entreprises de notre région en la matière. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Nous sommes heureux d'avoir participé à la réalisation de ce projet, visant à former des soudeuses, des soudeurs, des assembleuses-soudeuses et des assembleurs?soudeurs qui contribueront au succès de plusieurs entreprises de la région de l'Estrie. Le comité PERFORM sera présent tout au long de ce projet pour aider nos partenaires scolaires et les entreprises participantes à faire de ce projet une réussite pour l'essor de l'industrie de la fabrication métallique. »

Carl Boily, directeur général de PERFORM, Comité sectoriel de la main-d'oeuvre dans la fabrication métallique industrielle

« La combinaison du soutien offert par la Commission des partenaires du marché du travail et des projets de formation développés selon la formule alternance travail-études par les promoteurs pour leur secteur d'activité est une réponse adaptée permettant l'adéquation entre les besoins de main-d'oeuvre des entreprises et les besoins d'une partie de notre clientèle. »

Hugues Gendron, directeur du Centre de formation professionnelle Expé

Faits saillants

Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale finance le projet pour un montant de 728 415 $, et le ministère de l'Éducation, 626 939 $.

le ministère de l'Éducation, 626 939 $. Les entreprises feront la sélection et l'embauche des candidates et candidats qui seront rémunérés tout au long de la formation. Les stagiaires seront intégrés progressivement en entreprise afin de permettre une meilleure assimilation des contenus théoriques directement en milieu de travail.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du volet général de requalification et de rehaussement des compétences du Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail.

