Des investissements ouvrent la voie à de travaux d'amélioration de routes et d'autoroutes à Terre-Neuve-et-Labrador

CORNER BROOK, NL, le 15 mars 2024 /CNW/ - Terre-Neuve-et-Labrador pourra réaliser 31 projets de réparation et d'amélioration de routes et d'autoroutes grâce à un investissement conjoint de plus de 32 millions de dollars du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et de 27 municipalités.

Annoncés par la ministre Gudie Hutchings, le ministre John Abbott et le ministre Gerry Byrne, ces projets permettront d'améliorer la fiabilité, l'état de fonctionnement et la durabilité du réseau de routes et d'autoroutes de la province.

Des travaux d'amélioration d'infrastructures routières sont en cours dans toute la province, de Trepassey jusqu'à Wabush. Ces 31 projets comprennent le réaménagement d'intersections, la construction de trottoirs, le remplacement de murs de soutènement en bordure de routes, le remplacement de ponceaux et de ponts, et plus de 20 projets de réasphaltage de routes.

À Corner Brook, où l'annonce a eu lieu aujourd'hui, on remplacera le mur de soutènement vieillissant de la rue Curling afin de prévenir les dommages à la route. On remplacera également le ponceau du ruisseau Deep Gulch et on aménagera un nouveau trottoir et un îlot directionnel.

Citations

« Le climat rigoureux de Terre-Neuve-et-Labrador met à rude épreuve nos infrastructures. Votre gouvernement fédéral travaille avec la province et les municipalités pour améliorer les routes et construire pour être prêts à faire face aux impacts futurs des changements climatiques. Ces travaux d'amélioration nous permettront de conduire nos enfants à l'école, de nous rendre quotidiennement au travail ou d'acheminer nos marchandises vers les marchés, en plus d'assurer la fluidité et la sécurité des déplacements dans toute la province. »

L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Compte tenu de l'étendue du réseau routier de notre province et des nombreux besoins en matière d'infrastructures municipales, je suis très heureux de l'octroi de ce financement conjoint qui permettra d'améliorer les infrastructures dans 27 municipalités. Ces projets cadrent avec les efforts continus que nous déployons pour moderniser les infrastructures routières et relier les collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador. »

L'honorable John G. Abbott, Ministre des Transports et de l'Infrastructure de Terre-Neuve-et-Labrador

Produits connexes

Document d'information : Des investissements ouvrent la voie à de travaux d'amélioration de routes et d'autoroutes à Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit plus de 12 millions de dollars provenant du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et 165 044 $ provenant du volet Infrastructures verts du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador s'élève à plus de 12 millions de dollars et les 27 municipalités fournissent une contribution combinée de plus de 7,5 millions de dollars répartie entre leurs projets respectifs

. La contribution du gouvernement de Terre-Neuve-et- s'élève à plus de 12 millions de dollars et les 27 municipalités fournissent une contribution combinée de plus de 7,5 millions de dollars répartie entre leurs projets respectifs Le volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 120 projets d'infrastructure ont été annoncés à Terre-Neuve-et- Labrador dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, avec une contribution fédérale totale de plus de 210 $ millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 210 $ millions de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, avec une contribution fédérale totale de plus de 210 $ millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 210 $ millions de dollars. En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 270 projets d'infrastructure ont été annoncés à Terre-Neuve-et- Labrador dans le cadre du volet Infrastructures verts, avec une contribution fédérale totale de plus de 100 $ millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 110 $ millions de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures verts, avec une contribution fédérale totale de plus de 100 $ millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 110 $ millions de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructure collectivités rurales et nordiques

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/rnc-crn-fra.html

Volet Infrastructures vertes

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/gi-iv-fra.html

Carte des projets de logement et de l'infrastructure

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures à Terre-Neuve-et-Labrador

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nl-fra.html

