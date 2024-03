TICA dévoile ses produits de pointe à faible PRP pour le confort et les solutions net zéro à la MCE 2024





MILAN, 15 mars 2024 /PRNewswire/ -- Du 12 au 15 mars 2024, la Mostra Convegno Expocomfort (MCE) s'est tenue à Milan, en Italie. La MCE est l'exposition prestigieuse et la plateforme commerciale mondiale dans les domaines du CVC+R, des sources renouvelables, de l'efficacité énergétique et du traitement de l'eau. TICA propose le thème « Aller au-delà du confort, aller vers le net zéro » et présente ses dernières réalisations dans le domaine du CVC, notamment la pompe à chaleur TICA Noah ATW, qui fournit des solutions à faible émission de carbone pour les environnements résidentiels.

Pompe à chaleur TICA Noah ATW

Qui est l'« arche de Noé » ? Elle nous a sauvés lorsque nous étions au coeur du cyclone.

Le Pacte vert pour l'Europe, approuvé en 2020, comprend une série de mesures politiques proposées par la Commission européenne avec l'objectif global de parvenir à la neutralité climatique d'ici 2050 dans l'Union européenne (UE). L'atténuation du changement climatique est devenue une priorité absolue pour les nations, les entreprises et les particuliers. Déterminée à être l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'environnements propres et intelligents et d'énergie verte, TICA a lancé la pompe à chaleur Noah ATW, qui utilise le nouveau réfrigérant R290 respectueux de l'environnement. Le R290, dernière technologie en date dans le secteur industriel européen, ne présente aucun risque d'appauvrissement de la couche d'ozone. Sa faible valeur de PRP prouve ses caractéristiques environnementales, ce qui constitue un soutien solide pour atteindre des émissions nettes de carbone nulles dans l'UE.

Selon le personnel sur place, ses caractéristiques ne se limitent pas à la fourniture de systèmes intégrés pour le chauffage, le refroidissement et l'eau chaude sanitaire, mais peuvent également être connectées à des systèmes de production d'énergie photovoltaïque et de chauffage solaire. Les utilisateurs peuvent surveiller et gérer les opérations du système énergétique en temps réel par le biais d'une application mobile, ce qui permet une gestion intelligente de l'énergie domestique. En outre, TICA s'est efforcé de réaliser de multiples conceptions insonorisées, réduisant le bruit des équipements extérieurs à 36dB(A), à un prix inférieur à celui des concurrents ayant des performances similaires. La température de l'eau de sortie peut atteindre 80° C, ce qui est supérieur à la norme industrielle de 75° C. Cela permet de mieux garantir l'impact de l'atténuation de la chaleur sur la température de l'eau dans les environnements extrêmes.

À propos de TICA

TICA se concentre sur les environnements atmosphériques extrêmes et les applications d'économie d'énergie dans les systèmes de réfrigération utilisés dans les bâtiments. Elle se développe également sur six grands marchés de l'énergie, notamment la production d'énergie géothermique, la production d'énergie thermique industrielle, la production d'énergie froide GNL, l'énergie de la biomasse, la production d'énergie solaire thermique et le stockage de CO2 par liquéfaction, avec une capacité installée mondiale de près de 1 000 MW.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2362762/IMG_8388.jpg

15 mars 2024 à 08:13

Communiqué envoyé leet diffusé par :