/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS DU CANADA, DU QUÉBEC, ET DE LA VILLE DE QUÉBEC FERONT UNE ANNONCE SUR LE LOGEMENT À QUÉBEC/





QUÉBEC, QC, le 14 mars 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, à France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation pour le Québec, Jonathan Julien, ministre responsable des Infrastructures, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Charlesbourg, et Bruno Marchand, maire de Québec, pour l'annonce

Date : Le 15 mars 2024 Heure : 13 h HE Lieu : Salle du conseil du bureau d'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge Édifice Andrée-P.-Boucher 1130, route de l'Église, Québec, QC, G1V 4X6

15 mars 2024 à 07:30

