AVIS AUX MÉDIAS - 18 mois de lock-out des débardeurs de Québec : le syndicat cible la Caisse de dépôt et placement du Québec

QUÉBEC, le 15 mars 2024 /CNW/ - Le syndicat des débardeurs du port de Québec manifestera aujourd'hui devant les bureaux de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) en ce triste anniversaire. Le 15 septembre 2022, la Société des arrimeurs de Québec (SAQ) met en lock-out 81 travailleurs. Récemment, nous avons appris que la CDPQ deviendra l'un des actionnaires principaux de QSL, un membre de la SAQ, allumant une lueur d'espoir pour les débardeurs et leurs familles.

« On souhaite ardemment que la CDPQ assainisse les pratiques de QSL en matière de relations de travail. Le lock-out perdure en particulier à cause de QSL. Il est inacceptable que la CDPQ soit actionnaire d'une entreprise qui ne se présente plus à la table de négociations en plus de maintenir un lock-out en embauchant des travailleurs de remplacement », de dire Nina Laflamme, conseillère syndicale du SCFP.

Quoi: Manifestation des débardeurs de Québec devant la Caisse de dépôt et placement du Québec

Quand: Vendredi le 15 mars 2024, de 10h30 à midi

Où: 65, rue Sainte-Anne, Québec (Québec), G1R 3X5

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel et Matane, pour un total d'environ 1 550 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

