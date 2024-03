/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Champagne tiendra un point de presse à la suite de la réunion du G7 en Italie/





OTTAWA, ON, le 14 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, tiendra un point de presse par téléconférence lors de la dernière journée de son voyage en Italie, où il aura participé, aux côtés de ses homologues du G7, à la réunion ministérielle sur l'industrie, la technologie et le numérique.

Date : Le vendredi 15 mars 2024

Heure : 10 h (heure de l'Est) / 15 h (heure de l'Europe centrale)

Lieu : Téléconférence

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec l'équipe des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour obtenir les renseignements qui leur permettront de participer à la téléconférence.

