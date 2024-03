Posiflex remporte l'iF DESIGN AWARD 2024 pour le Haydn ZT Series et la Gen9 Base





Posiflex Technologie Inc., un leader mondial dans le domaine des systèmes de point de vente (POS) et des solutions Online to Offline (O2O), a le plaisir d'annoncer que son Haydn ZT Series, le premier terminal de point de vente à clapet de l'industrie avec une conception modulaire brevetée et une facilité d'entretien exceptionnelle, et sa Gen9 Base, qui intègre une imprimante thermique et un bloc d'alimentation pour une efficacité maximale de l'espace, ont reçu l'iF DESIGN AWARD 2024 dans la discipline Produit de la catégorie Public/Vente par iF International Forum Design GmbH, basé à Hanovre, qui est l'une des récompenses les plus convoitées dans le monde de la conception.

Le Posiflex Haydn ZT Series et la Gen9 Base de Posiflex se sont distingués parmi près de 11 000 candidatures provenant de 72 pays, impressionnant le jury de 132 experts indépendants du monde entier par leur conception innovante et leur excellence technique visant à offrir les plus hauts niveaux de commodité et de valeur aux utilisateurs et aux consommateurs.

Haydn ZT Series: le premier terminal de point de vente à clapet de l'industrie

Le Posiflex Haydn ZT Series redéfinit la structure mécanique des terminaux de point de vente avec la première conception à clapet au monde. Celle-ci simplifie les tâches de maintenance en permettant de soulever le moniteur sans effort, par un simple glissement d'un levier dissimulé. Elle offre un accès pratique aux composants modulaires internes et facilite les réparations, les remplacements et les mises à niveau. Cette innovation promet de réduire considérablement les temps d'arrêt en cas de panne, minimisant ainsi les désagréments et les pertes financières associés à de tels incidents.

Gen9 Base: une base de terminal de point de vente multifonctionnelle

La Gen9 Base est une base de terminal de point de vente multifonctionnelle qui intègre une imprimante thermique de reçus à grande vitesse de 250 mm/seconde avec découpe automatique, dissimulée dans son boîtier léger et sans vis, ainsi que des E/S, une alimentation et un câblage dissimulés, le tout pour un aspect propre et élégant et un comptoir sans désordre. La base du terminal de point de vente offre également l'option d'un second moniteur, extensible jusqu'à 15,6 pouces, pour une efficacité maximale de l'espace et de la commodité pour les utilisateurs et les consommateurs.

Owen Chen, directeur général de Posiflex Technology, remarque que « Gagner l'iF DESIGN AWARD 2024 pour notre Haydn ZT Series et Gen9 Base est un témoignage de la poursuite incessante de l'excellence de Posiflex dans la conception et l'innovation de produits. Posiflex s'est engagé à repousser les limites de l'innovation technologique afin d'améliorer l'expérience de nos clients dans le monde entier. »

« Le fait d'être reconnu par le prestigieux iF International Forum Design GmbH réaffirme notre position de leader dans l'industrie et nous motive à continuer à fournir des solutions de pointe qui répondent aux besoins changeants de nos clients. La série de terminaux de point de vente Haydn ZT et la Gen9 Base incarnent notre dévouement à l'esprit d'entreprise axé sur l'innovation et notre volonté inébranlable de donner la priorité à nos clients. »

À propos de POSIFLEX Group

Posiflex Group est un leader mondial de l'Internet Commercial des Objets (CIoT), se fondant sur des solutions intelligentes Online-to-Offline (O2O) et des solutions d'appareils embarqués indépendantes de logiciels. Porté par trois marques, Posiflex Group est composé de Posiflex en tant que marque du top 5 mondial dans le domaine des POS et des kiosques, de Portwell en tant que fonderie embarquée pour l'Edge Computing AIoT, et de KIOSK Information Systems (KIS) pour l'automatisation du libre-service géré, avec une mission commune visant une productivité optimisée et un meilleur parcours client à travers un monde connecté.

