Le Groupe Master fait appel à Nuvei pour accélérer sa croissance en ligne





La solution de commerce unifié de Nuvei alimentera exclusivement les paiements dans les secteurs du commerce électronique et de la vente au détail du Groupe Master au Canada

MONTRÉAL, le 15 mars 2024 /CNW/ -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « société ») (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), la société canadienne de technologie financière, annonce aujourd'hui son association au Groupe Master, le plus important distributeur canadien dans l'industrie du CVCA-R, pour optimiser la fonctionnalité de paiement du Groupe Master et accélérer sa croissance grâce à une expérience omnicanale améliorée.

Le Groupe Master tire parti de la solution de commerce unifié de Nuvei pour accepter les paiements par carte de crédit et de débit de façon transparente dans ses canaux de vente en ligne et en magasin. En ajoutant des capacités d'acceptation de cartes en ligne grâce à ce nouveau partenariat, le Groupe Master peut maintenant offrir une expérience de paiement plus pratique aux clients qui pouvaient compter auparavant sur l'argent comptant ou vérifier le paiement à la livraison, ou qui devaient ramasser leurs commandes en personne.

En plus de simplifier les paiements pour les clients actuels, la technologie de Nuvei permet au Master Group de prendre de l'expansion dans un marché plus vaste en permettant la livraison et les options de paiement en ligne pour la première fois. Les clients peuvent maintenant effectuer leurs achats par les modes de paiement et les canaux de paiement qu'ils préfèrent pour une expérience de paiement entièrement numérisée qui répond aux attentes des consommateurs modernes.

Le Groupe Master a choisi Nuvei comme partenaire exclusif des paiements au Canada en raison de sa capacité à simplifier les paiements, à unifier les rapports et les données sur les clients dans tous les canaux, et à offrir des capacités de paiement de premier ordre appuyées par des fonctions de sécurité et d'optimisation de qualité d'entreprise.

« Les besoins de nos clients évoluent, et nous devons compter sur un partenaire de paiement qui peut offrir l'innovation, l'agilité et l'évolutivité nécessaires pour suivre le rythme des demandes changeantes », a déclaré John Kaul, président du Groupe Master. « La solution commerciale unifiée de Nuvei nous permet de rencontrer nos clients à l'endroit et au moment où ils veulent payer tout en simplifiant nos propres opérations. Nous sommes ravis des possibilités de croissance découlant de ce partenariat. »

« Les entreprises de tous les secteurs reconnaissent la valeur d'une offre de véritables paiements multicanaux afin de créer une expérience client sans tracas et de prendre de l'expansion dans de nouveaux canaux et marchés de vente », a ajouté Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. Nous sommes fiers de nous associer au Groupe Master alors qu'il adopte la transformation numérique, et nous nous réjouissons à l'idée d'appuyer son succès continu. »

À propos du Groupe Master

Le Groupe Master est le plus important et l'un des principaux chefs de file de l'industrie du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération en Amérique du Nord. L'entreprise a célébré ses 70 ans d'activité en mars 2022 et a été nommée l'une des sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2010. Le Groupe Master fournit des solutions aux clients des secteurs résidentiel, commercial, institutionnel et industriel. Aujourd'hui, l'entreprise compte plus de 1 500 employés dynamiques et dévoués. Ensemble, les membres de l'équipe du Groupe Master sont au service de l'industrie dans 85 succursales et sept centres de distribution au Canada et aux États-Unis.

Pour en savoir plus au sujet du Group Master, visitez www.master.ca

À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) est a société canadienne de technologie financière qui accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et 680 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires pour que les clients et les partenaires puissent réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, visitez www.nuvei.com

