Thales s'associe à Neural Labs pour accompagner les Smart Cities grâce à sa solution de gestion et de monétisation de licences





Thales, leader mondial de la monétisation et de la gestion de licences de logiciels, a renforcé son partenariat avec Neural Labs , société spécialisée dans l'analyse vidéo pour les villes intelligentes (Smart Cities) et les systèmes de transport intelligents (ITS) basés sur l'IA, afin de développer des solutions sécurisées, efficaces et pratiques pour le contrôle d'accès des véhicules et la gestion logistique.

La plateforme Sentinel de Thales fournit des services de licences, de gestion des droits, de livraison et de protection des logiciels, permettant à Neural Labs d'automatiser rapidement et efficacement la création et la fourniture de licences. Neural Labs a ainsi pu optimiser ses coûts et se concentrer davantage sur ses clients, ainsi que sur la valeur de ses logiciels par rapport à ses concurrents.

Le partenariat entre Thales et Neural Labs a débuté il y a plus de vingt ans, lorsque Neural Labs a choisi Sentinel pour la protection de ses logiciels. Depuis, l'entreprise est entrée dans une nouvelle ère de transformation numérique et a adopté Thales Sentinel Cloud Licensing pour gérer son offre SaaS.

Avec cette nouvelle offre de licences, Neural Labs peut maximiser ses capacités SaaS et actualiser des licences pour l'ensemble de son portefeuille de produits, et pour ses équipes de vente. Le renforcement de ce partenariat est donc crucial pour permettre à Neural Labs d'atteindre ses objectifs de croissance dans un monde de plus en plus connecté.

Au cours des trois dernières années, Neural Labs a augmenté son chiffre d'affaires de près de 25 %, Thales Sentinel jouant un rôle clé en contribuant à réduire les pertes de revenus liées à l'utilisation frauduleuse de ses logiciels.

« Nous avons toujours su que nous devions protéger nos logiciels et assurer la pérennité de notre entreprise. Thales nous accompagne depuis le début, en nous aidant non seulement à éviter le piratage de logiciels mais aussi à tirer le meilleur parti de chaque opportunité de marché. Aujourd'hui, nous travaillons encore plus étroitement avec l'équipe Thales pour préparer notre logiciel afin qu'il soit proposé à 100% dans le cloud. L'expansion de ce partenariat nous aidera à nous développer avec des solutions flexibles et pratiques, tandis que notre relation de longue date nous permet d'aller de l'avant en toute confiance. » Elias Varcarcel, président-directeur général de Neural Labs.

« Depuis plus de 20 ans, notre équipe fournit le support technique nécessaire pour aider Neural Labs dans sa mission de rendre les villes et le réseau routier plus sûrs, plus intelligents et plus efficaces. Nous sommes particulièrement fiers que la confiance de Neural Labs dans notre plateforme et nos services leur ait permis de connaître une croissance exponentielle. Nous nous tournons maintenant vers la prochaine étape : la transformation numérique complète permise par des solutions flexibles et évolutives. » Damien Bullot, vice-président, Thales Software Monetization.

À propos de Neural Labs

Neural Labs bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans le développement de logiciels spécialisés basés sur la lecture des plaques d'immatriculation et l'analyse vidéo, pour révolutionner divers secteurs tels que les smart cities, la mobilité, la sécurité, les systèmes de transport intelligents (ITS), la gestion du trafic routier, le contrôle des infractions, la logistique et l'accès aux véhicules. Ce remarquable éventail de capacités témoigne de l'engagement substantiel de Neural Labs en matière de recherche et de développement.

Les solutions élaborées par Neural Labs vont bien au-delà des attentes, démontrant l'excellence dans la lecture et l'identification des plaques d'immatriculation de véhicules (ANPR ou LPR), ainsi que des codes ISO6346 des conteneurs de transport (ACCR).

Neural Labs s'engage à concevoir des solutions qui simplifient la vie de ses clients et transforment leurs environnements en espaces plus sûrs et plus efficaces.

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) is a global leader in advanced technologies within three domains: Defence & Security, Aeronautics & Space, and Digital Identity & Security. It develops products and solutions that help make the world safer, greener and more inclusive.

The Group invests close to ?4 billion a year in Research & Development, particularly in key areas such as quantum technologies, Edge computing, 6G and cybersecurity.

Thales has 81,000* employees in 68 countries. In 2023, the Group generated sales of ?18.4 billion.

________________

* These figures exclude the ground transportation business, which is being divested

