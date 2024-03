Microsoft et Oracle élargissent leur partenariat pour répondre à la demande mondiale d'Oracle Database@Azure





Un service de base de données cloud puissant désormais disponible en Allemagne et l'annonce de cinq régions cloud supplémentaires pour un total de 15 régions prévues cette année

REDMOND, Washington, et AUSTIN, Texas, 15 mars 2024 /PRNewswire/ -- Microsoft Corp. et Oracle élargissent leur collaboration afin de répondre à la demande croissante des clients pour Oracle Database@Azure dans le monde entier. Oracle Database@Azure s'étendra à cinq régions supplémentaires, ce qui porte l'empreinte totale de la disponibilité multicloud prévue à 15 régions dans le monde.

« L'arrivée d'Oracle Database@Azure en Europe permettra aux clients de la région d'utiliser localement des services de base de données Oracle exécutés sur du matériel OCI déployé dans les data centers Azure pour la première fois, a déclaré Erin Chapple, vice-président de Microsoft pour les produits et la conception de l'infrastructure Azure. L'expansion de notre collaboration avec Oracle démontre notre engagement mutuel à aider les clients à rationaliser la migration des charges de travail vers le cloud afin qu'ils puissent combiner le meilleur d'Oracle avec l'éventail de services cloud Microsoft, comme Azure AI, pour stimuler l'innovation commerciale. »

« Nous avons répondu à l'énorme demande mondiale des clients pour Oracle Database@Azure et nous annonçons donc aujourd'hui cinq régions supplémentaires sur la feuille de route, a déclaré Karan Batta, vice-présidente principale d'Oracle Cloud Infrastructure. Nous sommes stimulés par les entreprises du classement Global 500 des secteurs des services financiers, de la santé, de la fabrication, du pétrole et du gaz, des produits pharmaceutiques et d'autres qui utilisent déjà Oracle Database@Azure. L'augmentation de la demande et les cas d'utilisation émergents et unifiés sur OCI et Microsoft Azure démontrent à quel point les déploiements multicloud sont importants pour nos clients communs. »

Les clients peuvent désormais commander Oracle Database@Azure dans la région Microsoft Azure Allemagne Centre-Ouest à Francfort. Ceci marque le début d'Oracle Database@Azure en Europe, et la deuxième région après la disponibilité générale de Microsoft Azure USA Est en décembre 2023.

Pour répondre à la demande croissante de la clientèle cette année, le service sera étendu aux régions cloud Australie Est, Brésil Sud, Canada Centre, France Centre, Centre de l'Inde, Nord de l'Italie, Japon Est, Asie Sud-Est, Suède Centre, Royaume-Uni Sud, USA Centre, USA Centre Sud et Émirats arabes unis Nord.

« Les entreprises qui utilisent les offres de plusieurs fournisseurs ont du mal à migrer leurs charges de travail vers le cloud, a déclaré Holger Mueller, vice-président et analyste principal chez Constellation Research. En effet, les dirigeants doivent choisir la meilleure offre, puis faire avec les coûts d'intégration et les risques qui en découlent. Le partenariat entre Microsoft et Oracle constitue une réponse innovante à ce défi, en permettant aux entreprises de fournir leurs services Oracle via la console Azure. Il n'est donc pas surprenant que Microsoft et Oracle redoublent aujourd'hui d'efforts pour répondre à la demande des clients et étendent leur partenariat à d'autres régions. Cela permettra à un plus grand nombre d'entreprises de migrer leurs charges de travail critiques vers le cloud. »

Avec Oracle Database@Azure exécuté sur OCI dans les centres de données Azure, les clients bénéficient des avantages suivants :

Options flexibles pour simplifier et accélérer la migration de leurs bases de données Oracle vers le cloud, y compris la compatibilité avec des outils de migration éprouvés tels qu'Oracle Zero-Downtime Migration

Le plus haut niveau de performance, d'évolutivité et de disponibilité des bases de données Oracle, ainsi que la parité des fonctionnalités et des prix avec OCI

La simplicité, la sécurité et la latence d'un environnement d'exploitation unifié (centre de données) au sein d'Azure

Cohérence avec les déploiements sur site d'Oracle Database et d'Oracle Exadata pour réduire la nécessité de réorganiser ou de remanier les solutions

La capacité de créer de nouvelles applications cloud-natives à l'aide des technologies OCI et Azure, y compris le riche ensemble de services de développement et d'IA d'Azure

Expérience et support client d'Oracle et de Microsoft unifiés

Achat simplifié via la place de marché d'Azure, et possibilité de tirer parti des licences, des engagements et des programmes de réduction d'Oracle et de Microsoft

L'assurance d'un service et d'une architecture unifiés, testés et soutenus par deux des noms les plus fiables dans le domaine du cloud

