Nordic Group B.V., par l'intermédiaire de sa filiale Nordic Pharma, Inc. (U.S.), nomme un chirurgien oculoplastique de renom, John P. Fezza, MD, au sein de son conseil consultatif médical





Nordic Pharma, Inc., une filiale de Nordic Group B.V., annonce aujourd'hui que l'éminent chirurgien oculoplastique John P. Fezza, MD, intégrera son conseil consultatif médical (MAB) aux États-Unis, qui comprend Eric Donnenfeld, MD (New York), Richard Lindstrom, MD (Minnesota), Vance Thompson, MD (Dakota du Sud), Preeya Gupta, MD (Caroline du Nord), Paul Karpecki, OD (Kentucky), Lisa Nijm, MD, JD (Illinois), et Selina McGee, OD (Oklahoma).

Dr Fezza se joint au MAB alors que Nordic Pharma se prépare à lancer une nouvelle thérapie contre la sécheresse oculaire, le gel canaliculaire LACRIFILL®. Le dérivé de l'acide hyaluronique réticulé agréé par la FDA, LACRIFILL, est destiné à bloquer temporairement le drainage lacrymal par l'occlusion du système canaliculaire.

« L'ensemble du conseil consultatif médical américain de Nordic Pharma est honoré et ravi d'accueillir John Fezza, MD, un chirurgien oculoplastique de classe mondiale, dans notre MAB », déclare Eric Donnenfeld, MD, président du MAB. « John apportera sa perspective unique et sa compréhension du système de drainage lacrymal au nouveau traitement par LACRIFILL de la sécheresse oculaire. »

« Je suis ravi d'intégrer cet incroyable conseil consultatif médical composé de certains des leaders les éminents en soins oculaires », déclare John Fezza, MD. « Ils partagent une vision commune d'amélioration des soins aux patients et comprennent l'importance de traiter la sécheresse oculaire. En tant qu'inventeur du gel canaliculaire LACRIFILL, je crois que nous lançons un nouveau produit qui changera notre approche du traitement de la sécheresse oculaire. »

Le conseil consultatif médical de Nordic Pharma rassemble des prestataires de soins oculaires de premier plan à travers le pays, y compris des ophtalmologistes et des optométristes en pratique privée et affiliés aux principaux systèmes de santé. « L'arrivée de John à notre conseil consultatif médical fournit des informations historiques et uniques à ce groupe exceptionnel de leaders en optométrie et ophtalmologie qui nous aidera à lancer avec succès le gel canaliculaire LACRIFILL dans le courant de l'année », déclare Philip Gioia, président de l'équipe américaine qui lancera LACRIFILL sous la marque Nordic Pharma.

Nordic Pharma s'engage à engager les ophtalmologistes et les optométristes dans les premiers stades de lancement du gel canaliculaire LACRIFILL. Dans le cadre de l'approche, les membres de l'équipe LACRIFILL assisteront à Vision Expo East, 2024 pour partager les avantages du gel canaliculaire LACRIFILL avec les optométristes et discuter de certaines possibilités de précommande.

« L'optométrie joue un rôle crucial dans la prise en charge de la sécheresse oculaire, ce qui est évident par la prescription de la majorité des médicaments à effectuer des procédures comme l'occlusion ponctuelle », déclare Paul M. Karpecki, O.D., FAAO. « Le soutien à la profession démontré par Nordic Pharma et le lancement du produit innovant, le gel canaliculaire LACRIFILL, contribueront largement à aider des millions de patients souffrant de sécheresse oculaire. »

En plus de la nomination du Dr Fezza, le lancement de LACRIFILL bénéficie également du recrutement de Todd Love en tant que directeur des ventes nationales par Inizio Engage. « Todd rejoint l'équipe avec une expérience approfondie de leadership et de solides relations dans l'industrie des soins oculaires depuis près de 25 ans », déclare Jai G. Parekh, MD, MBA, responsable commercial, Nordic Pharma Eye Care U.S. « Il est un choix naturel et après des années d'expérience chez Alcon, Bausch & Lomb, et plus récemment, Sight Sciences, nous attendons qu'il dirige nos initiatives dans le domaine au côté de notre talentueuse force de vente. Sa perspicacité sera essentielle au lancement du gel canaliculaire LACRIFILL au sein de la communauté des soins oculaires. Je me réjouis à la perspective de travailler en étroite collaboration avec lui. »

À propos de John P. Fezza, M.D.

Le Dr Fezza est membre de l'équipe du Center For Sight depuis 1998 et se spécialise dans la chirurgie esthétique du visage et au laser. Il a obtenu son baccalauréat de l'Université Duke et a reçu sa formation médicale au New York Medical College, où il a été président de l'Alpha Omega Alpha Honors Society. Il a été interne en chirurgie générale et en ophtalmologie à l'Université de Yale et a suivi son fellowship de deux ans en chirurgie plastique oculofaciale à l'Université Vanderbilt. En outre, il a suivi un second fellowship en chirurgie esthétique parrainée par l'American Academy of Cosmetic Surgery. Il a consacré de nombreuses années à sa formation en chirurgie des paupières, du visage et du cou, une sous-spécialisation qu'il considère comme une passion.

Le Dr Fezza a occupé de nombreux postes nationaux prestigieux dans des sociétés médicales, y compris le poste de président de l'American Board of Facial Cosmetic Surgery et de trésorier de l'American Society of Ophtalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ASOPRS). En 2016, il a reçu le prix ASOPRS Research Award et, en 2019, il a reçu le Henry Baylis Cosmetic Surgery Award pour ses contributions de longue date dans le domaine de la chirurgie esthétique du visage.

Auteur et conférencier de renommée nationale sur la chirurgie esthétique du visage et au laser, le Dr Fezza est membre de l'American Academy of Cosmetic Surgery, de l'American Society of Ophtalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ASOPRS) et de l'American Board of Ophtalmology. Le Dr Fezza est un consultant pharmaceutique très reconnu, un conférencier et un maître formateur. Il siège à des conseils consultatifs pour Allergan, Revance Therapeutics et travaille en tant qu'investigateur dans les essais cliniques de la FDA. En outre, il est un précepteur ad hoc pour les fellows ASOPRS et a été professeur clinique associé en oculoplastie à l'Université de Floride du Sud. Le Dr Fezza détient de multiples brevets pour le traitement de la sécheresse oculaire et des dispositifs médicaux pour le remplissage du visage.

À propos de Nordic Group B.V.

Nordic Group B.V. est une société pharmaceutique privée et de taille moyenne qui se concentre sur le développement et la mise sur le marché de produits spécialisés. L'optimisation du portefeuille a été réalisée grâce à des développements et à des acquisitions ciblées afin de jeter des bases dans les domaines des soins oculaires, de la rhumatologie et de la santé des femmes. Nordic Pharma est solidement implanté dans toute l'Europe, et plus récemment, s'est développé en dehors de l'Europe avec de nouvelles acquisitions dans le monde entier.

Nordic Pharma fait partie de SEVER Life Sciences, une holding créée en 2019 qui regroupe trois sociétés diverses mais complémentaires qui offrent une large gamme de produits, de services de développement pharmaceutique et de technologies de fourniture.

À propos de Nordic Pharma, Inc.

Nordic Pharma, Inc., filiale de Nordic Group B.V., s'associe à des sociétés biopharmaceutiques mondiales bien établies et est particulièrement bien positionné pour tirer parti de son expertise dans la mise sur le marché des médicaments dérivés de la biotechnologie, de la fabrication stérile et d'autres technologies de pointe.

Règle refuge

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris, sans s'y limiter, des déclarations relatives aux développements commerciaux de Nordic Group/Nordic Pharma et à la mise en oeuvre des initiatives stratégiques de Nordic Group/Nordic Pharma. Étant donné que ces déclarations reflètent les points de vue, les attentes et les convictions actuels de Nordic Group/Nordic Pharma concernant des événements futurs, ces déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les développements et les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de Nordic Group/Nordic Pharma. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, les conditions générales du marché, les tendances réglementaires, l'évolution des conditions financières des tiers traitant avec Nordic Group/Nordic Pharma, et d'autres facteurs qui pourraient affecter les activités et les performances financières de Nordic Group/Nordic Pharma. Nordic Group/Nordic Pharma n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autrement.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

14 mars 2024 à 18:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :