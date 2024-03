LXT publie « The Path to AI Maturity 2024 », qui présente les résultats d'un sondage auprès des cadres supérieurs





Le rapport de cette année met en lumière un changement radical de l'expérimentation et les essais pilotes à l'IA en production, ainsi que l'importance de l'IA générative pour la majorité des entreprises.

TORONTO, 14 mars 2024 /CNW/ - LXT , un chef de file émergent des données d'entraînement mondiales en IA, a publié aujourd'hui son troisième sondage annuel auprès des cadres, The Path to AI Maturity . Ce nouveau rapport a révélé que les entreprises ont pris des mesures importantes, près des trois quarts (72 %) d'entre elles ayant déclaré avoir atteint des niveaux plus élevés de maturité en matière d'IA. Le changement le plus important se situe au niveau intermédiaire, où près du tiers des entreprises affirment que l'IA est maintenant en production et crée de la valeur. Pour ce faire, la moitié de toutes les entreprises investissent entre 1 et 50 millions de dollars, et plus de 10 % ont déclaré un budget consacré à l'intelligence artificielle oscillant entre 50 et 500 millions de dollars.

« 2023 a été l'année de l'intelligence artificielle, qui est devenue un impératif pour les entreprises de toutes tailles », a déclaré Mohammad Omar, fondateur et chef de la direction de LXT. « Aujourd'hui plus que jamais, les entreprises se rendent compte que l'IA est un enjeu de taille pour demeurer concurrentielles, et elles prennent les mesures nécessaires pour augmenter leur maturité en IA. Cela comprend la priorisation de technologies puissantes comme l'IA générative et l'utilisation de données de formation de grande qualité. »

LXT, en partenariat avec le cabinet spécialisé en recherches Censuswide , a commandé un sondage à la fin de 2023 auprès de 322 décideurs de haut niveau (dont plus de la moitié occupent des postes de direction) possédant une expérience vérifiée pertinente en IA au sein d'entreprises américaines dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 100 millions de dollars et qui comptent plus de 500 employés.

Un coup de pouce à la maturité en IA des entreprises, de l'expérimentation à la production d'IA et à la création de valeur

Dans le sondage, on a demandé aux dirigeants de placer leur entreprise sur le modèle de maturité Gartner AI, et près des trois quarts (72 %) déclarent avoir atteint l'un des niveaux de maturité les plus élevés (comparativement à 48 % dans le rapport de 2023 et à 40 % en 2022). Ces étapes vont de l'étape opérationnelle, où l'IA est en production et crée de la valeur, à l'étape transformationnelle, où l'IA fait partie de l'ADN de l'entreprise.

Mais le plus grand changement de maturité en IA au cours des trois années est représenté par le passage de l'activité à l'exploitation, avec le plus grand bond dans le sondage de cette année. Près du tiers (32 %) déclarent que leur entreprise a atteint l'étape opérationnelle, la première des trois étapes de maturité. Cette étape est maintenant le niveau de maturité le plus courant en matière d'IA, alors qu'au cours des dernières années, c'était l'étape active, où les entreprises font l'objet d'expériences initiales et de projets pilotes avec l'IA.

Pour financer ces changements, la moitié de toutes les entreprises investissent entre 1 million et 50 millions de dollars, et plus de dix pour cent (13 %) ont déclaré consacrer entre 50 millions et 500 millions de dollars à l'IA.

Près de 70 % des entreprises affirment que l'IA générative est plus importante que les autres initiatives d'IA

Selon 69 % des répondants, l'IA générative est plus importante pour leur entreprise que les autres initiatives d'IA, et 11 % disent qu'elle est beaucoup plus importante. Les trois principales utilisations de l'IA générative sont la création de documents (38 %), l'amélioration de la prise de décisions (36 %) et le marketing (35 %). Seulement 1 % de toutes les organisations n'utilisent pas de solutions d'IA génératives.

Les entreprises s'approvisionnent en données pour former leurs solutions d'IA génératives en utilisant des données internes (36 %), en recueillant des données externes par l'entremise d'une tierce partie (35 %), en recueillant elles-mêmes des données externes (35 %) et en utilisant des ensembles de données accessibles au public (32 %). Les principaux goulots d'étranglement comprennent les préoccupations en matière de sécurité et de protection des renseignements personnels (39 %), l'exactitude des résultats (38 %) et la disponibilité de données de formation de qualité (36 %).

Malgré la valeur accordée aux applications d'IA génératives, seulement 12 % des entreprises les ont déployées jusqu'à présent, et seulement 5 % affirment qu'elles favorisent le meilleur rendement du capital investi (RCI).

IA axée sur les données - Les entreprises accordent plus d'importance à la qualité qu'à la quantité pour le succès du délai de mise sur le marché

La majorité des répondants ont déclaré que leurs besoins en données sur la formation augmenteront au cours des deux à cinq prochaines années. Et un nombre près de deux fois plus élevé de répondants ont déclaré que la qualité des données (62 %) est plus importante que le volume des données (38 %) pour la réussite des projets d'IA, ce qui correspond aux approches en matière d'IA axées sur les données d'aujourd'hui.

Les principales catégories pour le RCI des données de formation de grande qualité comprennent l'accélération du délai de mise sur le marché (32 %), les taux de réussite plus élevés des programmes d'IA (32 %) et la satisfaction accrue des clients (31 %).

Pour tout complément d'information, téléchargez le rapport The Path to AI Maturity .

À propos de LXT

LXT est un nouveau chef de file en matière de données d'entraînement pour l'IA qui alimente la technologie intelligente au profit des organisations mondiales. En partenariat avec un réseau international de contributeurs, LXT collecte et annote les données sur plusieurs modalités selon les exigences des entreprises en ce qui concerne la rapidité, la portée et la souplesse. Notre expertise mondiale couvre plus de 145 pays et plus de 1 000 paramètres régionaux linguistiques. Fondée en 2010, LXT a son siège social à Toronto, au Canada, et est présente aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Égypte, en Turquie et en Australie. L'entreprise sert des clients en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Pour en savoir plus, visitez le site Web lxt.ai.

