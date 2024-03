/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le président de la CSQ disponible pour commenter le budget 2024-2025/





MONTRÉAL, le 11 mars 2024 /CNW/ - Le président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Éric Gingras, sera disponible pour commenter le budget du Québec 2024-2025, présenté par le ministre des Finances, après la levée du huis clos, ce mardi 12 mars.

Pour affronter les nombreux défis qui attendent le Québec (crise des services publics, pénurie de main-d'oeuvre, vieillissement de la population, hausse du coût de la vie, urgence de mettre en place une transition juste, etc.), la CSQ fait valoir que le gouvernement doit prendre des mesures audacieuses et concrètes. Pour la Centrale, la crainte exagérée des déficits et de la dette ne peut justifier l'immobilisme alors que c'est précisément d'une vision structurante à long terme que le Québec a besoin. Parce qu'un des moyens les plus sûrs de garantir l'équité intergénérationnelle est d'investir dans le Québec de demain.

