XTrend Speed obtient une reconnaissance mondiale avec 10 millions d'utilisateurs dans le monde entier

HONG KONG, 12 mars 2024 /PRNewswire/ -- Depuis sa création en 2020, l'application de trading XTrend Speed a été acclamée par une base mondiale de 10 millions d'utilisateurs. Cette application fintech très appréciée s'est rapidement imposée en quelques années, consolidant sa position de leader dans l'industrie fintech.

En 2022, XTrend Speed a fièrement annoncé son partenariat officiel de trading en ligne avec le club de football de Serie A ACF Fiorentina, marquant une étape importante et renforçant sa présence dans l'arène du sponsoring sportif. Cette collaboration a attiré l'attention, démontrant l'intégration réussie de XTrend Speed entre les industries de la fintech et du sport.

Fort de ce succès, en 2023, XTrend Speed a étendu son influence en devenant un sponsor régional respecté de l'équipe nationale de football argentine. Cette décision stratégique a non seulement renforcé la réputation de XTrend Speed dans le domaine du sponsoring sportif, mais a également souligné la vision stratégique et le leadership de l'entreprise à l'échelle mondiale.

À l'horizon 2024, XTrend Speed se prépare à une relance majeure, en dévoilant une série d'initiatives stratégiques visant à établir de nouvelles références dans le secteur de la fintech. Dirigée par une équipe expérimentée et professionnelle, XTrend Speed a été fondée pour répondre aux besoins évolutifs des traders mondiaux, en relevant les défis du développement technologique, de l'expansion du marché et de l'assistance à la clientèle avec une détermination inébranlable.

Depuis sa création jusqu'à ce qu'elle devienne un acteur clé de l'industrie de la fintech, le parcours remarquable de XTrend Speed a captivé les observateurs. Malgré les difficultés rencontrées en matière de développement technologique, d'expansion du marché et de soutien à la clientèle, XTrend Speed reste fermement déterminée à remplir sa mission. Grâce à ses efforts incessants, XTrend Speed est devenu une plateforme de trading renommée, offrant une variété de produits de trading efficaces, sécurisés et fiables.

À propos de XTrend Speed

XTrend Speed est un fournisseur de services financiers autorisé en Afrique du Sud, et est réglementé par la FSCA sous le numéro de licence FSP 23497.

En 2023, XTrend Speed a remporté quatre prix, dont celui du meilleur courtier en Forex avec service à la clientèle au niveau mondial et celui du courtier en Forex le plus fiable en Europe. Plus de 4 000 utilisateurs ont écrit des commentaires sur XTrend Speed sur Trustpilot (une plateforme d'évaluation) où sa note est de 4,6 sur 5,0.

XTrend Speed demande de petits investissements (à partir de 10 $) et propose des fonctions telles que Watch Live, qui diffuse en direct l'analyse du marché, Starters School, News, et Copy Trading. Avec l'aide de ces fonctions, les novices et les plus expérimentés peuvent trouver l'investissement qui leur convient dans XTrend Speed.

