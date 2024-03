Avis aux médias - Séance d'information technique sur les conclusions et les recommandations du comité d'enquête nationale conjointe concernant Myles Sanderson





SASKATOON, SK, le 11 mars 2024 /CNW/ - Des représentants du Service correctionnel du Canada (SCC) et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) tiendront une séance d'information technique à l'intention des médias sur les conclusions et les recommandations du comité d'enquête nationale conjointe concernant le cas de Myles Sanderson, un délinquant qui purgeait une première peine de ressort fédéral et qui bénéficiait d'une libération d'office au moment de la tragédie survenue dans la Nation crie de James Smith et à Weldon, en Saskatchewan, le 4 septembre 2022.

Date :

Mardi 12 mars 2024

Heure :

10 h 30, HNC (12 h 30, HAE)

Lieu :

La séance se déroulera par téléconférence.

Numéros à composer pour assister à la téléconférence : 613-954-9003 / 1-866-206-0153

Code d'accès : 2926627#

Nous encourageons les représentants des médias à se joindre à la téléconférence 15 minutes avant le début de la séance d'information technique.

Les représentants des médias qui souhaitent participer à la séance sont priés de s'inscrire par courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Des documents seront fournis sous embargo aux représentants des médias inscrits 45 minutes avant le début de la séance.

11 mars 2024 à 17:36

