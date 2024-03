Avis aux médias - L'UMQ sera disponible pour commenter le budget du Québec 2024-2025

L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) publie la version finale d'une ligne directrice pour garantir que l'ARSF applique les pénalités administratives de manière mesurée et proportionnée et protéger les consommateurs...

Le 20 février 2024, une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a tenu une audience en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées et a accepté l'entente...