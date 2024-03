Réduire la facture d'électricité des Nouveaux-Brunswickois et la pollution





FREDERICTON, NB, le 11 mars 2024 /CNW/ - L'approche de tarification de la pollution par le carbone du Canada, c'est aussi aider les Canadiens à rendre leur résidence et leurs entreprises plus écoénergétiques et réduire leurs factures d'énergie. Que ce soit sous la forme de remises trimestrielles aux particuliers et aux familles ou d'investissements dans des projets industriels propres, la tarification de la pollution appuie les objectifs de réduction des émissions du Canada et favorise la croissance d'une économie propre et prospère.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada aidera le Nouveau-Brunswick à faire des progrès importants dans la mise en oeuvre de son Programme éconergétique amélioré - un programme qui vise à aider les propriétaires résidentiels à apporter des améliorations écoénergétiques à leurs maisons. Ce programme appuie l'installation de thermopompes, l'amélioration de l'isolation et de l'étanchéité à l'air et l'aide aux résidents pour qu'ils délaissent l'onéreux mazout domestique, entre autres mesures. Ces améliorations permettront aux propriétaires de mieux gérer leur consommation d'énergie et de réduire les coûts de leurs factures d'énergie mensuelles tout en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre et en contribuant à la création d'un environnement plus sain et sûr.

En concrétisant son engagement de remettre plus de 20 millions de dollars issus des produits de la tarification de la pollution à la province du Nouveau-Brunswick par l'intermédiaire du Fonds pour l'électricité de l'avenir, le gouvernement du Canada appuie des projets d'énergie propre, des technologies écoénergétiques et d'autres initiatives qui aideront le pays à atteindre ses objectifs climatiques et à se doter d'une économie carboneutre d'ici 2050.

Le Fonds pour l'électricité de l'avenir s'inscrit dans le même ordre que le plan canadien de transition vers un réseau électrique carboneutre. Ensemble, ces initiatives faciliteront l'accès à une électricité abordable pour les ménages du Nouveau-Brunswick et augmenteront les sources d'énergie renouvelables et non émettrices au Nouveau-Brunswick. Grâce au Fonds pour l'électricité de l'avenir, le Canada peut créer un réseau énergétique solide et durable qui présente des avantages pour l'environnement, l'économie et les familles.

« Le Fonds pour l'électricité de l'avenir démontre comment la tarification de la pollution au Canada contribue à lutter contre les changements climatiques et à réduire les coûts de l'énergie, tout en bâtissant une économie plus durable et résiliente. L'annonce d'aujourd'hui au Nouveau-Brunswick aidera la province à mettre en oeuvre un programme crucial pour soutenir les améliorations écoénergétiques, ce qui permettra aux ménages d'économiser des centaines de dollars chaque année. L'électricité propre, fiable et abordable est l'avantage canadien qui aide les familles à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à progresser et à contribuer à notre transition vers un avenir énergétique plus propre et plus résilient. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« En tant que députée représentant la population du Nouveau-Brunswick, je me réjouis de l'annonce d'aujourd'hui visant à verser plus de 20 millions de dollars au Programme écoénergétique amélioré grâce au Fonds pour l'électricité de l'avenir. Ce financement renforce non seulement l'engagement de notre province à l'égard de la durabilité environnementale, mais, plus important encore, il accorde la priorité à l'abordabilité de l'énergie propre pour nos ménages. En réduisant le fardeau énergétique de nos résidents les plus vulnérables, nous rendons non seulement le coût de la vie plus abordable, mais nous favorisons également la croissance économique et un avenir plus vert pour le Nouveau-Brunswick. »

- Jenica Atwin, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et députée de Fredericton

« Depuis septembre 2022, la province du Nouveau-Brunswick a investi une somme importante dans le Programme éconergétique amélioré et a annoncé 100 millions de dollars pour aider à faire en sorte que l'énergie soit plus abordable pour ceux qui en ont le plus besoin. Nous sommes heureux de nous associer à nos collègues fédéraux pour élaborer cet important programme, tout en continuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre au Nouveau-Brunswick. Il nous tarde d'avoir de futures possibilités de collaboration pour garantir que l'énergie reste abordable. »

- Mike Holland, ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie, Nouveau-Brunswick

« Nous nous réjouissons de cet investissement supplémentaire qui permettra au Programme éconergétique amélioré de se développer et d'avoir une incidence plus importante dans toute la province. L'investissement permettra au Nouveau-Brunswick de réaliser de grands progrès dans la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, de mener à bien une mesure prise dans le cadre de notre plan d'action sur les changements climatiques et de rendre l'énergie plus abordable pour les Néo-Brunswickoises et les Néo-Brunswickois ».

- Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Nouveau-Brunswick

« Nous sommes reconnaissants du soutien offert par le Fonds pour l'électricité de l'avenir, qui est arrivé à un moment déterminant pour les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises, alors que le coût des produits essentiels est en hausse partout. Ce financement nous permet d'aider les participants du Programme éconergétique amélioré à rendre leur maison plus confortable, plus verte et plus efficace. Il s'inscrit dans notre stratégie à long terme visant à stimuler l'électrification et à créer une plus grande valeur pour nos clients ».

- Lori Clark, présidente-directrice générale et dirigeante principale de l'exploitation nucléaire, Énergie NB

Faits en bref

Dans le cadre du Système fédéral de tarification de la pollution, tous les produits sont reversés à la province ou au territoire où ils ont été recueillis.

Le Fonds pour l'électricité de l'avenir fait partie de l'approche globale du gouvernement pour l'électrification propre, comme expliqué dans le document Propulser le Canada dans l'avenir .

Le Fonds pour l'électricité de l'avenir est financé par les produits recueillis auprès des installations de production d'électricité assujetties au système de tarification fondé sur le rendement (STFR) du gouvernement fédéral. Ces produits sont remis dans le cadre d'ententes de financement conclues avec les gouvernements des provinces et des territoires où le système fédéral de tarification de la pollution par le carbone pour l'industrie est actuellement appliqué ou a déjà été appliqué dans le passé, afin de soutenir des initiatives d'électricité propre.

Le STFR est le système d'échange réglementaire pour les industries au titre du système de tarification de la pollution par le carbone du Canada . Le STFR fédéral a été conçu pour faire en sorte qu'un incitatif financier pousse les émetteurs industriels à réduire leurs émissions de GES et stimuler l'innovation.

. Le STFR fédéral a été conçu pour faire en sorte qu'un incitatif financier pousse les émetteurs industriels à réduire leurs émissions de GES et stimuler l'innovation. Le gouvernement du Canada s'est engagé à remettre les produits issus du STFR aux administrations où ils ont été prélevés. Les provinces et les territoires qui ont demandé ou accepté l'application du STFR fédéral peuvent choisir d'obtenir un transfert direct des produits recueillis. Dans les provinces où le STFR fédéral a été appliqué sans qu'elles en fassent la demande ( Manitoba , Nouveau-Brunswick, Ontario et Saskatchewan ), les produits prélevés seront retournés dans le cadre de deux volets de programme du Fonds issu des produits du système de tarification fondé sur le rendement.

s'est engagé à remettre les produits issus du STFR aux administrations où ils ont été prélevés. Les provinces et les territoires qui ont demandé ou accepté l'application du STFR fédéral peuvent choisir d'obtenir un transfert direct des produits recueillis. Dans les provinces où le STFR fédéral a été appliqué sans qu'elles en fassent la demande ( , Nouveau-Brunswick, et ), les produits prélevés seront retournés dans le cadre de deux volets de programme du Fonds issu des produits du système de tarification fondé sur le rendement. Le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe du gouvernement du Canada offre aux propriétaires admissibles à revenu faible ou modeste la possibilité de recevoir jusqu'à 10 000 dollars en aide fédérale, y compris l'aide offerte dans le cadre de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes. Ces deux programmes ont soutenu l'installation de plus de 23 000 thermopompes au Canada atlantique, dont 7 584 au Nouveau-Brunswick.

offre aux propriétaires admissibles à revenu faible ou modeste la possibilité de recevoir jusqu'à 10 en aide fédérale, y compris l'aide offerte dans le cadre de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes. Ces deux programmes ont soutenu l'installation de plus de 23 000 thermopompes au atlantique, dont 7 584 au Nouveau-Brunswick. En moyenne, les propriétaires qui passent du mazout à la thermopompe pour le chauffage de leur maison économisent entre 1 500 et 4 700 dollars par an sur leur facture d'énergie.

