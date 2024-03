Inauguration du plus grand système de stockage d'énergie par batterie au Nouveau-Brunswick





SAINT JOHN, NB, le 11 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans les énergies renouvelables dans tout le pays et travaille avec des partenaires autochtones pour construire de grands projets. Dans le cadre de cette démarche en faveur d'un avenir plus durable et prospère, le gouvernement du Canada crée un réseau électrique qui fournit une énergie propre et abordable aux foyers et aux entreprises lorsqu'ils en ont besoin.

Aujourd'hui, des représentants de la Première Nation Neqotkuk (également connu sous le nom de Première Nation Tobique), de Saint John Energy et de Natural Forces Development ont procédé à l'inauguration d'un grand système de stockage d'énergie par batterie, qui s'inscrit dans le projet d'énergie éolienne de Burchill à Saint John, au Nouveau-Brunswick. Annoncé au printemps 2022, le partenariat du projet d'énergie éolienne de Burchill est un projet de 95 millions de dollars dirigé par des Autochtones, qui a bénéficié d'un financement de près de 50 millions de dollars du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification du Canada en vue de soutenir le déploiement de dix éoliennes.

Le nouveau système de stockage d'énergie par batterie est le plus grand du genre au Nouveau-Brunswick et il permettra de stocker l'électricité intermittente créée par les dix éoliennes de Burchill, qui produisent jusqu'à 42 mégawatts d'électricité propre et renouvelable pour le réseau de Saint John Energy, même lorsque le vent ne souffle pas. Il permet également de stocker de l'électricité excédentaire lorsque la demande est faible et de répondre aux périodes de pointe de demande d'énergie pendant les mois d'hiver les plus froids. Le système de stockage par batterie peut également aider Saint John Energy à fournir de l'électricité à ses clients lors de pannes de courant dues aux tempêtes.

Le projet contribuera à la mise en place d'un réseau plus vert au Nouveau-Brunswick et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout en favorisant une transition équitable vers une économie électrifiée. Le financement fédéral du projet est assuré par le Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification du Canada, conçu pour aider à remplacer l'électricité produite à partir de combustibles fossiles par des solutions d'énergie renouvelable, de stockage par batterie et de modernisation du réseau. Le budget de 2023 a permis d'augmenter le budget total du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification en le portant à 4,5 milliards de dollars, pour soutenir les priorités régionales essentielles et les projets dirigés par les Autochtones, et ajouter des projets de transmission dans les paramètres d'admissibilité au programme. Ce programme soutient activement la transition en cours du Canada vers une économie carboneutre d'ici 2050.

Citations

« L'électricité renouvelable peut être fiable à tout moment de l'année, grâce à la technologie la plus récente en stockage par batterie. Le gouvernement du Canada s'est engagé à aider les Néo-Brunswickois à accéder à une électricité propre, fiable et abordable. C'est pourquoi nous continuons à investir dans des projets créateurs d'emplois comme celui-ci, qui maintiennent le réseau électrique à l'avant-garde de la technologie verte. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les projets d'énergie propre dirigés par des Autochtones créent des emplois durables et une prospérité à long terme pour les communautés. Le projet d'énergie éolienne de Burchill est l'un des plus importants projets de stockage d'énergie par batterie au Canada atlantique, et il contribue à la mise en place d'un système d'électricité qui sera prêt à l'emploi et carboneutre d'ici 2035. Le gouvernement du Canada est heureux d'appuyer cette importante initiative à Saint John, menée conjointement avec la Première Nation Neqotkuk. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Une des valeurs traditionnelles de notre pays est de prendre soin de l'environnement. Les projets d'énergie verte vont commencer à prendre le dessus, ils vont devenir prédominants et c'est la voie de l'avenir. »

- Chef Ross Perley, Première Nation Tobique

« Aujourd'hui marque une étape importante dans la lutte contre les changements climatiques à Saint John et au Nouveau-Brunswick. Nous sommes extrêmement fiers du partenariat et de la collaboration entre Neqotkuk, Saint John Energy, le gouvernement fédéral et Natural Forces, qui ont abouti à l'achèvement du projet d'énergie éolienne de Burchill et au lancement du système de stockage d'énergie. »

- Amy Pellerin, directrice, développement canadien, Natural Forces

« Ce projet de stockage d'énergie est une étape importante dans notre travail de lutte contre les changements climatiques et notre détermination à être un chef de file national en services publics dans le cadre de la transition vers la carboneutralité. Pour lutter contre les changements climatiques, nous devons tous nous unir pour trouver des solutions. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada et nos partenaires d'avoir fait de ce projet une réalité. »

- Ryan Mitchell, président-directeur général, Saint John Energy

Faits en bref

Ce projet consiste en un des plus vastes réseaux de batteries au Nouveau-Brunswick. Il s'agit d'un système de batteries lithium-ion de 5,8 mégawatts/11,6 mégawatts-heure capable de fournir 5,8 mégawatts d'énergie au réseau de Saint John Energy pendant une période de deux heures à pleine charge.

Le financement provient du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification de Ressources naturelles Canada , qui fournira 4,5 milliards de dollars jusqu'en 2035 pour des projets d'énergie renouvelable intelligente et de modernisation des réseaux électriques. Ce programme réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre en permettant d'augmenter la capacité de production d'énergies renouvelables. Cela fournira des services de réseau essentiels tout en soutenant la transition en cours du Canada vers une économie carboneutre d'ici 2050 et l'engagement du Canada à mettre en place un système électrique totalement carboneutre.

, qui fournira 4,5 milliards de dollars jusqu'en 2035 pour des projets d'énergie renouvelable intelligente et de modernisation des réseaux électriques. Ce programme réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre en permettant d'augmenter la capacité de production d'énergies renouvelables. Cela fournira des services de réseau essentiels tout en soutenant la transition en cours du vers une économie carboneutre d'ici l'engagement du à mettre en place un système électrique totalement carboneutre. En février 2024, le gouvernement du Canada a présenté de nouvelles options de conception lors de la mise à jour du règlement sur l'électricité propre. Ces options tiennent compte des commentaires reçus au cours des six derniers mois lors des vastes consultations tenues auprès des gouvernements provinciaux et territoriaux, notamment le Nouveau-Brunswick, et du Conseil consultatif canadien de l'électricité, de représentants autochtones, de fournisseurs d'électricité, de l'industrie, d'organisations environnementales et de Canadiens intéressés.

11 mars 2024 à 13:03

