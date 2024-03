Avis aux médias - MISE À JOUR : Le ministre Guilbeault se rendra au Nouveau-Brunswick annoncer le financement d'un projet d'électricité propre dans le cadre du Fonds pour l'électricité de l'avenir

Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, annoncera le financement d'un projet d'électricité propre dans le cadre du Fonds pour l'électricité de...

Dans son rapport, The Global 50 : Future Opportunities Report, la Dubai Future Foundation (DFF) a mis en lumière les transformations radicales et les principales opportunités les plus prometteuses qu'elles apportent, ainsi que les 10 tendances...