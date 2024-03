Dans sa troisième édition annuelle, « The Global 50 » met en lumière les opportunités clés, les transformations, les innovations et les tendances majeures qui façonnent l'avenir de l'humanité





Dans son rapport, The Global 50 : Future Opportunities Report, la Dubai Future Foundation (DFF) a mis en lumière les transformations radicales et les principales opportunités les plus prometteuses qu'elles apportent, ainsi que les 10 tendances globales majeures qui façonnent l'avenir des gouvernements, des économies, des secteurs et de l'humanité.

La troisième édition du rapport annuel a été lancée lors du Sommet mondial des gouvernements 2024, le plus grand rassemblement annuel de gouvernements et une plateforme mondiale pour concevoir l'avenir des gouvernements au monde. Le rapport met en évidence 50 opportunités prometteuses, classées en cinq catégories principales, à savoir : la santé réimaginée, la nature restaurée, les sociétés autonomisées, les systèmes optimisés et les innovations transformationnelles. Les possibilités qui en découlent ont été identifiées sur la base des quatre hypothèses suivantes : nous allons vivre plus longtemps et en meilleure santé, les changements climatiques vont persister, les inégalités vont perdurer, et la technologie va continuer à se développer.

Le rapport fait part d'une série de rapports publiés par la Dubai Future Foundation, le dernier en date étant « Les 10 tendances majeures qui façonnent notre avenir », lancé lors du Sommet mondial des gouvernements 2024, qui s'est tenu à Dubaï en février.

La Santé Réimaginée

Les principales possibilités identifiées dans le rapport comprennent : l'établissement d'une banque mondiale de souches bactériennes pour permettre la mise au point des traitements nécessaires; la création de vêtements qui fournissent des nutriments indispensables; des nanobots qui régénèrent les muscles squelettiques et luttent contre le vieillissement; des organes humains « imprimés » en 3D; la radiologie personnalisée; des expériences dans l'espace pour lutter contre la solitude sur Terre; améliorer les secteurs pharmaceutique et alimentaire en s'inspirant des leçons de l'océan; et développer une technologie qui compense les sens humains.

La Nature restaurée

Les principales possibilités étant les suivantes : considérer les villes en tant qu'écosystèmes ; la capacité de produire de l'eau potable à l'infini ; accélérer la croissance des arbres et des plantes ; repenser les politiques environnementales ; et l'énergie marémotrice.

Des Sociétés Autonomisées

Les possibilités en matière de l'autonomisation des communautés comprennent : tirer parti des transformations numériques pour la sauvegarde de la culture ; adopter de nouvelles approches pour la promotion de la santé mentale ; rendre les solutions d'intelligence artificielle accessibles à tous ; et bénéficier des nouvelles voies de développement dans différentes sociétés.

10 tendances majeures

Préparé en collaboration avec 25 experts mondiaux et plusieurs partenaires de la Dubai Future Foundation, le rapport souligne également les 10 principales tendances majeures qui pourront façonner l'avenir de ces opportunités et contribueront à les concrétiser.

Accédez à la version intégrale du « The Global 50 : Future Opportunities Report » 2024, disponible en arabe et en anglais : https://www.dubaifuture.ae/the-global-50

11 mars 2024 à 12:00

