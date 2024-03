Nuvei sur le point participer à des conférences pour les investisseurs





MONTRÉAL, le 11 mars 2024 /CNW/ - Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « Société ») (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), la société fintech canadienne, a aujourd'hui annoncé que des membres de l'équipe de direction de la société participeront aux conférences suivantes pour les investisseurs :

Forum Wolfe FinTech 2024 à New York, NY, le mercredi 13 mars 2024. La discussion débutera à 15 h 15 (heure de l'Est) et durera environ 35 minutes

Symposium sur les paiements électroniques de Bank of America 2024, le mardi 19 mars 2024. La discussion débutera à 10 h 15 (heure de l'Est) et durera environ 45 minutes

Des webcasts audio en écoute seule et une rediffusion des discussions enregistrées seront disponibles dans la section Événements du site Web des relations avec les investisseurs de Nuvei à l'adresse https://investors.nuvei.com.

À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI) est la société fintech canadienne qui accélère les affaires de ses clients dans le monde entier. La technologie modulaire, flexible et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter les paiements de nouvelle génération, d'offrir toutes les options de paiement disponibles et de bénéficier de services d'émission de cartes, bancaires et de gestion des risques et de la fraude. En connectant les entreprises à leurs clients sur plus de 200 marchés, avec 50 marchés d'acquisition locaux, un choix de 150 devises et de 680 méthodes de paiement, Nuvei fournit la technologie et l'expertise nécessaires à ses clients et à ses partenaires pour faciliter leur succès localement et mondialement, le tout à partir d'une seule plateforme.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nuvei.com.

Contact investisseurs Nuvei :

Chris Mammone, Responsable des relations avec les investisseurs

[email protected]

NVEI-IR

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2263426/4586656/Nuvei_logo_Logo.jpg

SOURCE Nuvei

11 mars 2024 à 08:57

Communiqué envoyé leet diffusé par :