Cogeco inc. et Cogeco Communications inc. annoncent la nomination de Frédéric Perron au poste de président et chef de la direction et le départ à la retraite de Philippe Jetté





MONTRÉAL, le 11 mars 2024 /CNW/ - Les conseils d'administration de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc. (TSX: CGO) (TSX: CCA) (collectivement « Cogeco » ou la « société ») annoncent aujourd'hui la nomination de Frédéric Perron, au poste de président et chef de la direction et administrateur des deux sociétés, succédant, dès maintenant, à Philippe Jetté qui prend sa retraite. M. Perron occupait auparavant le poste de président de Cogeco Connexion, l'entreprise canadienne de services à large bande de Cogeco. Cette nomination fait suite à un processus approfondi de planification de la succession mené par le conseil d'administration. Afin de faciliter la transition à la direction de l'entreprise, M. Jetté agira à titre de conseiller stratégique auprès du nouveau chef de la direction et des conseils d'administration jusqu'au 31 août 2024.

« Nous sommes très heureux d'annoncer la nomination de Frédéric au poste de chef de la direction », a déclaré Louis Audet, président du conseil. « Il est depuis longtemps identifié comme un leader chevronné au sein de Cogeco et sa nomination est le point culminant d'un exercice de planification continue de la relève motivé par l'importance que nous accordons aux rôles de leadership dans l'atteinte des objectifs stratégiques de notre société. La connaissance de l'industrie, l'agilité stratégique, l'esprit de transformation et la passion pour l'innovation de Frédéric, ainsi que sa capacité à créer de la valeur, démontrée au cours de son mandat chez Cogeco et dans des fonctions antérieures, donnent au conseil d'administration une grande confiance dans ses compétences à occuper le poste de président et chef de la direction. Il est un dirigeant respecté, capable d'orienter et de rallier les équipes afin de rehausser la barre de la performance et de continuer à positionner Cogeco comme une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications et des médias en Amérique du Nord. »

Depuis son arrivée chez Cogeco en septembre 2020, M. Perron a réussi à repositionner les activités canadiennes de large bande de Cogeco en mettant en place une équipe hautement performante, en améliorant radicalement l'exécution, en accélérant la croissance de la clientèle, en concluant trois acquisitions importantes, en amplifiant la présence d'une seconde marque numérique et en élargissant le réseau haute vitesse de Cogeco. Avant de se joindre à Cogeco, M. Perron a dirigé les services aux consommateurs de T-Mobile en Pologne, a occupé des postes de direction chez Vodafone au Royaume-Uni et en République tchèque et a dirigé la gestion de la clientèle chez Rogers Communications. Agent de changement reconnu, il possède une vaste expérience des secteurs des services à large bande, des services sans fil et des cartes de crédit qu'il a acquise en dirigeant, dans cinq pays différents, les fonctions chargées du marketing, des ventes, du service à la clientèle, des opérations, des services numériques, des produits, des réseaux, des technologies de l'information et des affaires juridiques.

« Je suis profondément honoré et très heureux de diriger notre société ainsi que ses employés talentueux. Je me réjouis également de poursuivre la réalisation de notre stratégie d'entreprise et j'envisage avec enthousiasme de prolonger notre bilan de croissance », a mentionné Frédéric Perron, nouveau président et chef de la direction. « Je tiens à remercier Philippe pour son leadership et ses conseils au cours des dernières années, et je lui souhaite la meilleure des retraites. »

« Servir comme président et chef de la direction de Cogeco a été un privilège », a déclaré M. Jetté. « Au cours des six dernières années, nous avons considérablement accru et diversifié nos activités, amélioré notre efficacité opérationnelle, élargi et fait évoluer nos réseaux, et jeté les bases du lancement des services mobiles. Compte tenu de la vaste expérience internationale de Frédéric dans le domaine des télécommunications et de sa performance alors qu'il dirigeait nos opérations dans le secteur des services large bande au Canada, il est le dirigeant tout indiqué pour mener Cogeco vers de nouveaux sommets. »

« Au nom des conseils d'administration, je tiens à remercier Philippe pour son dévouement et ses contributions durant une période de croissance dans l'histoire de notre société », a ajouté M. Audet. « Sous sa direction, Cogeco a connu une croissance qui lui a permis de devenir une entreprise de télécommunications canadienne de premier plan dont le chiffre d'affaires s'élève annuellement à 3 milliards de dollars. Au cours des prochains mois, nous travaillerons étroitement avec Frédéric et Philippe pour assurer une transition harmonieuse. »

M. Jetté quittera ses fonctions d'administrateur des deux sociétés à compter d'aujourd'hui.

À propos de Cogeco inc.

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert, Cogeco inc. est une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications et des médias en Amérique du Nord, desservant 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires. Sa filiale Cogeco Communications inc. fournit des services Internet, de vidéo et de téléphonie au Canada ainsi que dans treize États des États-Unis, par le biais de ses unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline. Par l'entremise de Cogeco Média, Cogeco possède et exploite, principalement au Québec, 21 stations de radio ainsi qu'une agence de presse. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

11 mars 2024 à 07:00

