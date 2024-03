Fibocom renforce l'intelligence embarquée avec le nouveau module intelligent SC208 basé sur la plateforme mobile Snapdragon 460, lancé lors du MWC Barcelona 2024.





L'intelligence sur le bord déplace le calcul de l'IA du cloud vers les appareils périphériques, là où les données sont générées. Cela permet aux terminaux de traiter et d'analyser les données sur l'appareil, réduisant ainsi le besoin de les transmettre au cloud et augmentant l'efficacité. Propulsant l'intelligence sur le bord des terminaux IoT intelligents, Fibocom lance un module intelligent haute performance SC208 avec des expériences mobiles cellulaires 4G à l'échelle mondiale et des capacités de traitement multimédia impressionnantes lors du MWC de Barcelone 2024.

BARCELONE, Espagne, 11 mars 2024 /PRNewswire/ -- Fibocom (code boursier : 300638), un fournisseur mondial de premier plan de solutions sans fil pour l'IoT (Internet des objets) et de modules de communication sans fil, lance un module intelligent multi-mode SC208 hautement intégré avec des performances gigantesques dans la catégorie 4G et une série d'améliorations de l'expérience multimédia lors du MWC Barcelona 2024. Alimenté par la plateforme mobile Snapdragon®tm 460 avec un processeur octa-core (4*A73 1.8GHz + 4*A53 1.6GHz) et avec une unité de traitement graphique (GPU) haute performance, le module est capable de multitâches en termes de transmission vidéo 1080P, d'entrée multi-caméras simultanément tout en équilibrant la consommation d'énergie, renforçant l'adoption de solutions sans fil intelligentes dans des secteurs tels que les terminaux de paiement intelligents, les téléphones industriels, les caméras portées sur le corps, les terminaux PoC, les applications embarquées, les maisons intelligentes et plus encore.

Fibocom SC208 est conçu pour répondre à la demande croissante en matière d'intelligence périphérique pour les terminaux IoT intelligents en intégrant la plateforme mobile Snapdragon 460, offrant une augmentation de 2 fois des performances globales du système par rapport aux générations précédentes. Prend en charge MIPI DSI à 2520x1080 et offre DDR4X dans la sélection de mémoire, SC208 apporte de multiples avancées en termes de performances globales. Dans la conception matérielle, il adopte un facteur de forme LCC+LGA, permettant aux clients de migrer en douceur depuis le portefeuille de modules intelligents 4G de Fibocom, y compris SS808, SQ808, SC128, SU808, SC138 et SC228. De plus, le module intelligent 4G moyen est équipé d'un GNSS multi-constellation pour un suivi précis de la localisation en intérieur et en extérieur. De plus, il est préconfiguré avec un système d'exploitation Android 14 pouvant être mis à jour, ainsi qu'une extension d'interfaces riches comprenant MIPI/ USB/ UART/ SPI/ I2C, etc., offrant une grande flexibilité et facilité d'intégration pour répondre aux diverses demandes d'applications de l'industrie IoT.

Qualcomm Technologies est ravi de collaborer avec Fibocom pour les aider à faire progresser les capacités d'intelligence périphérique des terminaux IoT intelligents. Le lancement du module SC208, alimenté par la plate-forme Snapdragon 460, apporte des avancées impressionnantes en termes de performances et de capacités de traitement multimédia," a déclaré ST Liew, vice-président de QUALCOMM CDMA Technologies Asia-Pacific Pte. Ltd. et président de Qualcomm Taiwan, région Asie-Pacifique, Australie et Nouvelle-Zélande. "Nous sommes fiers de soutenir Fibocom dans sa mission de promouvoir l'adoption de solutions sans fil intelligentes dans divers secteurs. Ensemble, nous facilitons la transformation numérique avec une plus grande intelligence en périphérie."

L'intelligence Edge gagne inévitablement en importance dans l'industrie de l'IoT, garantissant une productivité accrue et le traitement des tâches intensives en données. "Le SC208 que nous avons lancé aujourd'hui est positionné pour renforcer le coeur des terminaux IoT intelligents avec des solutions sans fil hautement intégrées", a déclaré Ralph Zhao, VP de MC BU chez Fibocom. "Nous sommes fiers de notre coopération avec Qualcomm Technologies et de la construction de l'infrastructure de l'intelligence Edge basée sur la plateforme mobile Snapdragon 460. Avec une plus grande capacité déployée sur le bord, nous sommes optimistes quant à notre capacité à faciliter la transformation numérique avec plus d'intelligence."

Le SC208 sera prêt pour la production de masse en avril 2024 pour les clients de l'industrie du monde entier. Découvrez davantage sur le portefeuille de modules intelligents de Fibocom sur le stand #5I33 dans le hall 5 lors du MWC Barcelona 2024.

À propos de Fibocom

Fibocom est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de modules et de solutions de communication sans fil, ainsi que le premier fournisseur de modules de communication sans fil coté sur le marché boursier des actions A chinoises (code boursier : 300638). Fibocom offre une solution unique pour les clients de l'industrie en intégrant des modules de communication sans fil et des solutions IoT. Avec plus de deux décennies d'engagement dans la technologie de communication M2M et IoT et une vaste expertise, nous sommes capables d'apporter un service de connectivité fiable, pratique, sécurisé et intelligent à chaque industrie, enrichissant ainsi la vie intelligente avec une expérience sans fil parfaite. Le portefeuille de produits de Fibocom comprend des modules cellulaires (5G/4G/3G/2G/LPWA), des modules de qualité automobile, des modules d'IA, des modules intelligents pour Android, des modules GNSS et un service d'antenne. Ensemble, nous visons à stimuler la transformation numérique dans des secteurs comme l'ACPC (PC toujours connecté), le haut débit mobile, le commerce de détail intelligent, la C-V2X, la robotique, l'énergie intelligente, l'IoT, les villes intelligentes, l'agriculture intelligente, la maison intelligente, la télémédecine, etc.

