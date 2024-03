Greenbrook renforce son expertise numérique avec un nouveau responsable du numérique





LONDRES, 11 mars 2024 /PRNewswire/ -- Greenbrook, conseiller en communication spécialisé dans l'industrie de l'investissement, a le plaisir d'annoncer la nomination de Viktor Tsvetanov au poste de responsable du numérique.

Cette nomination reflète l'engagement de Greenbrook à adopter une approche axée sur les données et à fournir à ses clients les meilleures stratégies de communication numérique, spécifiquement adaptées au secteur du capital privé.

Andrew Honnor, associé directeur de Greenbrook, a commenté : « L'évolution du paysage de la communication continue de redéfinir la manière dont les entreprises s'engagent avec les parties prenantes, et la réputation des entreprises n'a jamais été aussi complexe à gérer. Nous sommes heureux d'accueillir Viktor au sein de notre équipe en tant que responsable du numérique, alors que nous continuons à enrichir nos capacités. Il apporte une expertise inestimable et sera chargé de renforcer davantage nos capacités numériques existantes, en veillant à ce que nos clients fortifient et façonnent avec succès leur réputation dans cet environnement complexe. »

Les capacités numériques de Greenbrook comprennent les éléments suivants :

? stratégie de communication numérique ;

? gestion des réseaux sociaux ;

? gestion de la réputation en ligne ;

? création de sitec Web et référencement

? Analyses et renseignements numériques ;

? création de contenu numérique ;

? image de marque de l'employeur.

Viktor Tsvetanov, responsable du numérique chez Greenbrook, a commenté sa nomination : « Avec le rythme sans précédent des changements technologiques et la montée en puissance de l'IA générative qui transforment le paysage de la réputation, je suis enthousiaste à l'idée de conseiller les sociétés de capital privé dans l'élaboration de stratégies de communication de premier ordre qui embrassent pleinement les opportunités et gèrent les défis de l'ère du numérique d'abord. »

Viktor possède plus de huit ans d'expérience dans la gestion de la réputation et la communication numérique stratégique, avec un accent particulier sur le soutien aux sociétés d'investissement pour tous les aspects de leur réputation d'entreprise et de leur empreinte numérique.

La nomination de Viktor ajoute une expertise spécialisée à Greenbrook et est la dernière d'une série de nouvelles embauches, dont Alan Tovey, rédacteur en chef du Telegraph Industry, et Ksenia Galouchko, journaliste à Bloomberg News, qui ont récemment rejoint le cabinet en tant que directeurs.

Contact :

Ksenia Galouchko / Demi Kurban

Greenbrook

+44 20 7952 2000 / [email protected]

À propos de Greenbrook :

Greenbrook fournit des services de conseil en communication stratégique au secteur de l'investissement. Nous travaillons avec des clients dans les catégories d'actifs suivantes : capital-investissement, capital-risque, dette privée, fonds spéculatifs, fonds activistes, infrastructure et immobilier, ainsi que la gestion de fonds traditionnelle.

Nous conseillons nos clients sur tous les aspects de leur activité sous l'angle de la réputation, en les aidant à créer et à protéger leur valeur.

Greenbrook a été classé par Bloomberg comme le premier conseiller en Europe pour la communication engagée avec les actionnaires en 2023. Le cabinet a été classé parmi les 5 premiers en Europe par Mergermarket, et comme le premier cabinet de relations publiques et de communication en Europe par Private Equity Wire.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les capacités numériques de Greenbrook. Pour plus d'informations, visitez le site www.greenbrookadvisory.com ou suivez Greenbrook sur LinkedIn .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2358403/Viktor_Tsvetanov_Greenbrook.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2199914/Greenbrook_Logo.jpg

11 mars 2024 à 03:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :