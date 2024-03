Le Château l'Hospitalet Wine Resort, Beach & Spa, à Narbonne dans le Sud de la France, rejoint le groupe Small Luxury Hotels





PARIS, 11 mars 2024 /PRNewswire/ -- Niché au coeur des vignes sur le littoral méditerranéen, le Château l'Hospitalet Wine Resort, Beach & Spa ***** offre une retraite somptueuse dans un cadre naturel d'une beauté exceptionnelle. Avec des vues sur la mer, les collines verdoyantes et les parfums délicats de la garrigue flottant dans l'air, cet hôtel 5 étoiles s'affirme comme un paradis pour les amateurs de grands vins, les gourmets et les amoureux de la nature.

Au coeur d'un domaine viticole entouré de pins, d'oliviers et de garrigue, Le Château l'Hospitalet et sa Villa Soleilla se fondent dans un paysage de vignes choyées en biodynamie et de jardins expansifs. Les piscines, les courts de tennis, un putting green et les itinéraires de promenades dans le massif protégé de La Clape offrent une variété d'activités. Les visiteurs profitent aussi d'une immersion viticole avec les visites guidées suivant l'élaboration du vin de la vigne au verre. Les passionnés peuvent aller plus loin en réservant une masterclass.

La restauration suit le fil des saisons. En automne et hiver, le restaurant Chez Paule propose une cuisine de tradition au feu de bois. Au printemps et en été, l'Hospitalet Beach décline une carte de mets méditerranéens. Et toute l'année, le restaurant gastronomique l'Art de Vivre propose une expérience toute en délicatesse associant les mets et les vins : la cuisine verticale.

Le Spa Soleilla applique des rituels de soins experts, pour le visage et pour le corps, offrant le luxe d'une approche ultra personnalisée et ligne avec la philosophie des produits partenaires, Biologique Recherche© et Holidermie©. La vue sur les vignobles et un sauna complètent l'expérience.

Les Small Luxury Hotels of the World (SLH) sont une collection d'hôtels indépendants de luxe situés dans divers endroits du monde. Fondée en 1990, cette organisation regroupe des établissements hôteliers haut de gamme qui se distinguent par leur charme, leur offre d'expérience de voyage haut de gamme, axée sur le caractère unique, le service exceptionnel et l'engagement envers l'excellence. Leur présence mondiale offre aux voyageurs une variété d'options pour des séjours luxueux et mémorables.

