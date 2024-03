Tout nouveau LEFEET P1 : Le scooter d'eau compact et puissant ultime pour des aventures inégalées





NEW YORK, 11 mars 2024 /PRNewswire/ -- LEFEET, un leader de la technologie innovante de l'eau, est ravi d'annoncer le lancement de sa dernière innovation, le LEFEET P1. Ce scooter aquatique innovant, compact et léger est conçu pour révolutionner l'exploration sous-marine.

Le LEFEET P1 est conçu pour la performance et le voyage, offrant plus de puissance dans un profil plus compact - 30% plus petit que son prédécesseur, le S1 Pro. Pesant seulement 2,3 kg, ce scooter aquatique est incroyablement facile à ranger et à ranger dans un bagage à main, ce qui en fait un compagnon de cabine d'avion parfait.

Les caractéristiques comprennent des options d'alimentation et de batterie améliorées. Les plongeurs peuvent choisir entre la batterie standard de 100 wh ou opter pour la batterie XR de 160 wh pour une autonomie plus longue. Avec la batterie XR, vous pouvez débloquer un niveau de vitesse supplémentaire d'environ 2,3 mètres par seconde, ce qui équivaut à 6 miles par heure, ce qui aide l'utilisateur à couvrir une vaste zone de l'océan en moins de temps. Vous pouvez charger les batteries LEFEET P1s à l'aide d'un câble de type USB-C standard, ce qui facilite les déplacements sans chargeur encombrant.

Votre solution tout-en-un pour de multiples aventures aquatiques au-dessus et sous la surface. Avec une variété d'accessoires disponibles, y compris le support de réservoir, le support de jambe, le support de SUP, et plus encore. La méthode de fixation rapide LEFEET P1 permet un montage facile sur les bateaux, les paddleboards et les kayaks, offrant une propulsion puissante.

Équipé d'une télécommande sans fil, le LEFEET P1 offre des options améliorées au-dessus et sous l'eau, offrant aux plongeurs un contrôle complet sur leur choix de fonctionnement.

Le LEFEET P1 est désormais disponible sur Kickstarter. Pour appuyer ce projet maintenant, veuillez consulter : https://www.kickstarter.com/projects/lefeet-p1/lefeet-p1-versatile-underwater-scooter-with-modular-design?ref=srx2xh

À propos de LEFEET :

LEFEET, a été fondée en 2018 par un groupe de watermen, plongeurs et snorkelers. LEFEET est né de notre passion pour l'océan et d'une curiosité commune pour en découvrir les merveilles. Notre objectif principal était de créer le scooter sous-marin le plus avant-gardiste et efficace disponible. En utilisant des techniques innovantes, nous avons révolutionné les véhicules de propulsion de plongeur (PVD) classiques en scooters légers, puissants et conviviaux, acclamés par les plongeurs et les snorkelers du monde entier. Nos produits sont maintenant stockés dans plus de 250 magasins de détail dans le monde, avec plus de 180 points de vente aux États-Unis seulement.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=2bm5hv-wN30

11 mars 2024 à 00:05

