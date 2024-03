Trina Solar réintègre la liste des fournisseurs de niveau 1 du BNEF





CHANGZHOU, Chine, 11 mars 2024 /PRNewswire/ -- Trina Solar, leader mondial des solutions photovoltaïques et de stockage d'énergie intelligentes, s'est à nouveau assuré une place dans la liste des fournisseurs de niveau 1 du BNEF, grâce à sa forte bancabilité, à la grande fiabilité de ses modules photovoltaïques et à ses produits de type n à haute efficacité de 210 mm. Elle consolide ainsi sa position de leader dans le secteur du photovoltaïque et du stockage de l'énergie. Selon le rapport pour le premier trimestre 2024, Trina Solar répond pleinement aux critères de niveau 1 du BNEF, dont le seuil est désormais beaucoup plus élevé qu'auparavant.

Le BNEF, organisme de recherche dans le domaine des nouvelles énergies, est reconnu mondialement pour sa crédibilité et son expertise. Ses critères plus stricts du dernier trimestre pour la reconnaissance des modules photovoltaïques de niveau 1 exigent qu'une marque ait fourni des produits de sa propre marque et de sa propre fabrication à six projets différents, qui ont été financés sans recours par six banques différentes (hors banques de développement) au cours des deux dernières années, et que ces contrats dépassent 5 MW (contre 1,5 MW au cours des trimestres précédents). « La présence continue de Trina Solar sur la liste des fournisseurs de niveau 1 témoigne de la confiance durable des investisseurs, des développeurs et des clients mondiaux dans sa capacité de financement », a déclaré Cao Yunduan, responsable de la stratégie de marque et du marketing chez Trina Solar.

Trina Solar est un pionnier de la technologie et des produits de type n. Ses produits Vertex N, notamment le grand format Vertex N 720 W récemment mis à jour, une star des centrales électriques au sol, le moyen format Vertex N 625 W récemment mis à jour, qui offre une meilleure faisabilité aux projets à grande échelle sur les terrains les plus complexes, et les modules de petit format 450W, répondent parfaitement aux besoins des clients dans différents contextes.

La grande fiabilité des produits Trina Solar a été reconnue par le RETC, qui a reçu le prix de la « Meilleure performance globale » pour la quatrième fois en mai 2023 pour les performances exceptionnelles de ses modules de la série Vertex N 700 W, et par PVEL, qui l'a nommée « Top Performer » l'année dernière, pour la neuvième année consécutive.

Trina Solar a également été reconnue sur les marchés financiers et par des instituts renommés pour l'excellence de ses performances et la fiabilité de ses produits. Trina Storage, la filiale de Trina Solar spécialisée dans le stockage de l'énergie, continue d'être classée dans le peloton de tête, puisqu'elle figure sur la liste des fournisseurs mondiaux de stockage d'énergie de niveau 1 pour le premier trimestre 2024 et que le BNEF l'a classée parmi les cinq premiers fournisseurs et intégrateurs de stockage au niveau mondial.

