Momcozy et Arianna Criscione, footballeuse professionnelle et défenseuse du sport féminin, s'unissent à l'occasion de la Journée internationale des femmes





Momcozy, un chef de file des soins maternels et infantiles, s'associe à Arianna Criscione, ancienne footballeuse italo-américaine, pour dévoiler la campagne « Momcozy X Arianna Criscione ». Cette initiative est dédiée à la célébration et à l'autonomisation des mères dans le monde entier, mettant en valeur la force, la résilience et les identités multidimensionnelles des mères via les sessions « Her Infinite Power Talks » et un événement webinaire spécial.

Vidéo : https://youtu.be/fehvuRNXUxA

Momcozy X Arianna Criscione : l'expérience au service de l'autonomisation

Arianna Criscione est reconnue non seulement pour sa remarquable carrière en tant que gardienne de foot professionnelle, mais aussi pour ses contributions significatives en dehors du terrain. Elle est membre fondatrice de Mercury/13, un groupe propriétaire de plusieurs clubs, prouvant ainsi que le football féminin présente un intérêt économique.

Criscione s'appuie sur sa plateforme pour défendre l'égalité des genres et l'autonomisation. Outre ses distinctions, Criscione a lancé Valeur en avril 2023 en tant que cofondatrice et PDG. Valeur vise à être une plateforme en ligne innovante qui changera l'industrie du sport en aidant chaque femme à s'orienter et à surmonter les barrières salariales et à obtenir la reconnaissance et l'équité qu'elles méritent dans une industrie qui manque souvent de transparence. Cette initiative vise à donner aux femmes les moyens de prendre le contrôle de leur destin, en leur fournissant les outils nécessaires pour affirmer leur valeur et en assurant un environnement équitable pour tous.

« Je suis une femme, une athlète, une fille, une épouse et bien plus encore, mais c'est le fait d'être maman qui m'a permis de présenter l'aspect le plus fort de ma personnalité », explique Criscione. Dans le cadre d'une série de discussions, elle retracera en détail son parcours, des terrains de football à la vie de famille, en abordant les défis, les triomphes et la transformation profonde de la maternité.

Avancer dans les joies et les défis de la maternité

La campagne a également présenté un webinaire intitulé « More Than a Mom: Embracing Your Authentic Self » le 8 mars (13h00 EST / midi CST / 10h00 PST) en partenariat avec Laura Otton, experte de renom en santé mentale périnatale. Cliquez ici pour en savoir plus.

Qu'il s'agisse d'affronter les obstacles liés au genre dans le sport ou de s'adapter aux exigences de la maternité, Arianna répondu à des questions cruciales sur la façon de relever les défis, de soutenir l'identité maternelle et de comprendre son pouvoir infini. Elle a également partagé sa vision d'une carrière post-retraite et pourquoi il est crucial, pour elle comme pour Momcozy, de faire entendre sa voix à l'occasion de la Journée des femmes.

Nous aurons également des offres exclusives sur d'autres produits sur le site de Momcozy jusqu'au 11 mars et sur Amazon jusqu'au 10 mars.

Rejoignez le mouvement

La collaboration entre Momcozy et Arianna Criscione est plus qu'une simple campagne ; il s'agit d'un mouvement vers la reconnaissance et la célébration des diverses expériences de la maternité. En partageant des histoires de la vie réelle, en offrant des idées pratiques et en promouvant une communauté de soutien, cette initiative vise à donner aux mères les moyens de s'orienter en toute confiance dans leur parcours, d'embrasser leur identité profonde et de célébrer le pouvoir infini dans chacune d'elle.

À l'approche de la Journée internationale des femmes, rejoignez Momcozy et Arianna dans cette célébration chaleureuse de la maternité. Il est possible d'inspirer un monde qui reconnaît, respecte et renforce le rôle incroyable des mères dans la formation de l'avenir.

À propos de Momcozy

Depuis 2018, Momcozy apporte le meilleur du confort aux mères avec des tire-laits portables, des soutiens-gorge d'allaitement et d'autres produits de soins pour les mamans. Approuvé par 3 millions de mères dans plus de 40 pays, Momcozy est un compagnon pour les femmes de la grossesse au début de la maternité. Grâce à une innovation continue et à un engagement à créer des modèles confortables qui sont les fruits de l'amour, Momcozy gagne en portée et en impact pour faciliter la vie des mamans dans le monde entier.

