SXSW engage Airship pour fournir des expériences essentielles aux participants dans son application mobile officielle SXSW GO 2024





Airship, entreprise spécialiste des expériences d'application mobile, a annoncé aujourd'hui que South by Southwest® Conference and Festivals (SXSW®) utilisera la plateforme de l'expérience d'application mobile d'Airship pour générer la messagerie et les expériences d'application native de tout l'évènement dans l'application mobile officielle SXSW GO présentée par Paramount+. Les expériences unifiées à l'intérieur et à l'extérieur de l'application optimiseront l'intégration des applications, les autorisations en matière de consentement (opt-in) et l'adoption des fonctionnalités, tout en guidant et en informant les participants tout au long de la conférence et de la série de festivals.

Nouveauté en 2024 : SXSW a augmenté le nombre quotidien de Pass SXXpress, donnant aux participants plus d'opportunités d'éviter les files d'attente pour les évènements auxquels ils ont un accès privilégié. Le portefeuille mobile d'Airship crée le pass exprès numérique personnalisé et le distribue via e-mail, Apple Wallet ou Google Wallet. Les participants enregistrés pourront demander un nombre limité de Pass SXXpress dans l'application mobile SXSW GO ou SXSW Schedule à partir de 9h00 le jour précédant la tenue de l'évènement pour lequel ils veulent bénéfcier d'un accès prioritaire.

L'application mobile SXSW GO permet aux participants de s'informer facilement sur l'évènement, d'établir un calendrier personnalisé, de réseauter avec d'autres participants, de trouver des évènements proches, pour ne citer que quelques exemples. Les participants de l'évènement SXSW peuvent explorer l'application mobile SXSW GO ici , y compris télécharger les liens pour iOS et Android.

« La collaboration avec Airship et nos autres partenaires a permis à SXSW d'introduire des expériences mobiles entièrement nouvelles auprès des participants au fil des années, des toutes premières mises en oeuvre aux expériences sans code et expériences VIP des portefeuilles mobiles innovants de l'heure actuelle qui nous permettent d'unifier l'expérience client et aller bien au-delà de la simple messagerie », a déclaré Michael Brown, vice-président de l'Innovation, SXSW. « Il faut tout un village pour dévérouiller la magie de SXSW, et je suis fier de dire que l'application SXSW GO est la meilleure manière pour les participants de tirer le meilleur parti de la conférence et de la série de festivals, qu'ils soient physiquement présents ou qu'ils suivent l'évènement à partir de chez eux. »

« SXSW est déterminée à aider les marques à donner libre cours à leur créativité », a fait savoir Thomas Butta, responsable de la Stratégie et Marketing chez Airship. « Nous sommes fiers d'être un partenaire de longue date de SXSW. Notre technologie améliore la vie des participants à SXSW en leur fournissant exactement ce dont ils ont besoin : sur le terrain, sur leur application, et partout ailleurs. »

Depuis plus de 10 ans, SXSW travaille avec Airship et son partenaire Eventbase pour fournir des expériences d'application mobile innovantes qui permettent aux participants de la conférence et de la série de festivals d'exploiter à fond l'évènement SXSW. Le partenariat éprouvé et résilient entre Airship et la plateforme de l'application d'évènement Eventbase donne vie aux expériences d'application mobile de nombreux évènements mondiaux de grande envergure, y compris CES, Cisco Live, Salesforce Dreamforce, Sundance Film Festival, Adobe Summit et VMware Explore.

À propos d'Airship

Aucune entreprise ne s'implique autant qu'Airship pour soutenir les marques qui souhaitent maîtriser leur expérience d'application mobile.

Dès le début des applications, Airship a diffusé les premiers messages commerciaux, pour ensuite étendre son approche orientée données à tous les canaux de réengagement (portefeuille mobile, SMS, e-mail), à l'expérimentation de l'UX des applications, à la création d'une expérience d'application native sans code et à l'optimisation de l'App Store (ASO).

Grâce à des trillions d'interactions avec des applications mobiles pour le compte d'une multitude de marques internationales, la technologie d'Airship et son expertise pointue du secteur ont permis aux applications mobiles de se positionner au coeur de l'expérience client, de la fidélité à la marque et de la monétisation.

Avec la plateforme d'expérience application d'Airship et la technologie ASO et l'expertise de Gummicube, les marques disposent dorénavant d'un ensemble complet de solutions pour optimiser l'intégralité du parcours client avec l'application mobile, depuis la découverte jusqu'à la fidélisation, générant ainsi une valeur considérable pour toutes les parties prenantes.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.airship.com, lisez notre blog ou suivez-nous sur X (antérieurement Twitter), LinkedIn et Facebook.

