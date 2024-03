Le gouvernement du Canada annonce deux nouvelles possibilités de financement pour les emplois durables au sein d'une économie à faibles émissions de carbone





EDMONTON, AB, le 8 mars 2024 /CNW/ - La main-d'oeuvre canadienne est un chef de file dans la transition vers un avenir plus vert et plus durable. Le gouvernement du Canada prend des mesures pour s'assurer que les travailleurs et les employeurs de toutes les régions du pays ont les compétences et les ressources nécessaires pour prospérer dans une économie à faibles émissions de carbone, maintenant et dans l'avenir.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, a annoncé de nouvelles possibilités de financement visant à aider les employeurs, les organisations et les syndicats à former les travailleurs pour les emplois au sein d'une économie à faibles émissions de carbone. Un appel de propositions s'ouvre aujourd'hui dans le cadre du nouveau Fonds de formation pour les emplois durables, doté d'un financement d'un peu plus de 99 millions de dollars sur quatre ans. Un deuxième appel de propositions sera lancé à la fin juin dans le cadre de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage.

Ces deux nouveaux volets de financement soutiendront des dizaines de milliers de travailleurs partout au pays grâce à une série de projets de formation, en vue d'approfondir leurs compétences ou d'en acquérir de nouvelles pour occuper des emplois dans l'économie à faibles émissions de carbone. Le Fonds de formation pour les emplois durables est une nouvelle initiative ciblée qui appuiera un large éventail de projets de formation au cours d'une période de quatre ans. Les organismes sans but lucratif, les organismes à but lucratif, les organisations autochtones (y compris les conseils de bande, les conseils tribaux et les entités autonomes) et les gouvernements provinciaux ou territoriaux peuvent demander un financement dans le cadre de cet appel de propositions.

Les projets admissibles au Fonds de formation pour les emplois durables doivent être axés sur au moins l'un des trois domaines suivants : l'énergie à faibles émissions de carbone et la gestion du carbone, les bâtiments et les rénovations écologiques, ainsi que la maintenance des véhicules électriques et l'infrastructure de recharge, afin d'aider les travailleurs à acquérir les compétences nécessaires pour tirer parti des possibilités offertes par l'économie à faibles émissions de carbone.

Les organisations ont jusqu'au 15 mai 2024 pour présenter une demande de financement. Celles qui souhaitent présenter une demande sont invitées à le faire par voie électronique sur le portail des Services en ligne des subventions et contributions. La création d'un compte sur ce portail est un processus à effectuer une seule fois qui permet aux organisations de présenter une demande pour diverses possibilités de financement d'Emploi et Développement social Canada dans un environnement Web sécurisé. Pour en savoir plus sur les conditions d'admissibilité et les modalités de présentation des demandes, veuillez consulter la page du Fonds de formation pour les emplois durables sur Canada.ca.

En outre, le nouveau volet Emplois durables du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage devrait être ouvert aux demandes de financement au cours des prochains mois. On s'attend à ce que le lancement se fasse à la fin de juin cette année. Ce volet aidera les syndicats à mettre au point une formation axée sur les compétences écologiques à l'intention des gens de métier. Cet investissement devrait profiter à 20 000 apprentis et compagnons.

L'annonce d'aujourd'hui est une nouvelle mesure que prend le gouvernement pour stimuler l'économie canadienne et créer des emplois durables et bien rémunérés pour les générations à venir. Le Canada continuera d'investir dans des projets novateurs qui encouragent la création d'emplois verts et soutiennent les travailleurs et les collectivités dans la transition vers une économie carboneutre.

« Le gouvernement soutient la population active canadienne et favorise son autonomie. Aujourd'hui, nous manifestons notre engagement en faveur de cet objectif dans le cadre de la transition vers un avenir à faibles émissions de carbone. Ces nouvelles possibilités de financement reconnaissent le rôle essentiel que jouent les organisations canadiennes pour stimuler l'innovation et la croissance. Pour préparer notre main-d'oeuvre aux emplois de l'économie à faibles émissions de carbone, il est essentiel de veiller à ce que les Canadiens de tout le pays aient accès aux formations les plus recherchées, y compris les formations sur les compétences écologiques dans les métiers du logement et de la construction. J'encourage vivement les organisations admissibles à présenter une demande et à profiter de cette occasion importante pour l'économie canadienne. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault

« Les travailleurs savent comment réduire les émissions, tirer profit de l'énergie renouvelable, créer des emplois et bâtir un Canada plus prospère. Nous leur donnons simplement les outils pour y parvenir. »

- Le ministre du Travail, l'honorable Seamus O'Regan Jr.

« Dans toutes les régions et tous les secteurs, nous bâtissons notre avenir carboneutre. Afin d'atteindre notre plein potentiel, nous investissons dans les travailleurs canadiens, notamment par l'entremise d'un Fonds de formation pour les emplois durables. En combinaison avec la Loi canadienne sur les emplois durables et d'autres éléments de notre plan, ce fonds permet de doter les travailleurs des outils et des compétences dont ils ont besoin pour s'épanouir dans un avenir carboneutre. »

- Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson

Le Fonds de formation pour les emplois durables s'inscrit dans le cadre du Plan pour des emplois durables 2023-2025, qui oriente les efforts du Canada vers une économie carboneutre. Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 99,1 millions de dollars sur quatre ans à partir de 2024 pour lancer ce nouveau fonds afin d'aider les travailleurs à améliorer leurs compétences ou à en acquérir de nouvelles pour occuper des emplois dans l'économie à faibles émissions de carbone.

Le soutien à la formation axée sur les compétences écologiques proposée par les syndicats aux apprentis et aux compagnons dans les métiers spécialisés par l'intermédiaire du nouveau volet pour les emplois durables du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical contribuera à constituer un solide bassin de gens de métier qualifiés mieux équipés des compétences écologiques nécessaires pour réussir dans l'économie à faibles émissions de carbone canadienne.

Selon Ressources naturelles Canada, le nombre d'emplois dans le secteur de l'énergie à faible émission de carbone devrait atteindre 2,68 millions d'ici à 2050. Pour soutenir les travailleurs de ces secteurs, il est nécessaire de diversifier les compétences afin de répondre aux exigences particulières des technologies d'énergie à faibles émissions de carbone et de décarbonisation.

Selon les données sur le marché du travail de 2021, environ 314 257 emplois étaient attribuables au secteur des produits environnementaux et des technologies propres, ce qui représente 1,6 % de tous les emplois au Canada en 2021 et une hausse de 6,5 % par rapport à 2020. Le secteur des services publics était le groupe industriel le plus important sur le plan des emplois, représentant plus d'un cinquième (65 656) des emplois dans les secteurs de l'environnement et des technologies propres en 2021.

une hausse de 6,5 % par rapport à 2020. Le secteur des services publics était le groupe industriel le plus important sur le plan des emplois, représentant plus d'un cinquième (65 656) des emplois dans les secteurs de l'environnement et des technologies propres en 2021. On s'attend à ce qu'environ 1,1 million de travailleurs de tous les secteurs prennent leur retraite d'ici les trois prochaines années. La Banque Royale du Canada estime que la transition vers la carboneutralité pourrait créer jusqu'à 400 000 nouveaux emplois au Canada d'ici la fin de la décennie.

Depuis 2016, grâce à une série de plans nationaux sur les changements climatiques, dont le Plan de réduction des émissions pour 2030, le premier ayant été établi aux termes de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, le gouvernement du Canada a consacré plus de 120 milliards de dollars à la lutte contre les changements climatiques et au développement d'une économie à faibles émissions de carbone.

Document d'information : Le gouvernement du Canada lance un appel de propositions dans le cadre du nouveau Fonds de formation pour les emplois durables

Le Fonds de formation pour les emplois durables soutiendra une série de projets de formation qui aideront les travailleurs à améliorer leurs compétences ou à en acquérir de nouvelles pour occuper des emplois dans l'économie à faibles émissions de carbone. Le Fonds allouera jusqu'à 99,1 millions de dollars pour des projets entre 2024 et 2028. Les projets recevront de 8 à 15 millions de dollars chacun, les accords devant entrer en vigueur en 2024.??

Les projets admissibles au Fonds de formation pour les emplois durables doivent se concentrer sur au moins un des trois domaines suivants afin d'aider les travailleurs à acquérir les compétences nécessaires pour saisir les occasions offertes par l'économie à faibles émissions de carbone :

Énergie à faibles émissions de carbone et gestion du carbone, y compris les secteurs liés à l'énergie comme l'hydrogène, la géothermie, l'énergie éolienne et solaire, ainsi que les emplois dans le domaine de la gestion du carbone, comme le captage, l'utilisation et le stockage du carbone. Bâtiments et rénovations écologiques, y compris l'installation d'équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation à faibles émissions de carbone (y compris les pompes à chaleur), de composants à haut rendement énergétique ou de systèmes d'énergie renouvelable. Maintenance des véhicules électriques et infrastructure de recharge, qui contribue à la transition du pays vers les véhicules électriques en mettant l'accent sur la réparation et l'entretien des véhicules électriques, ainsi que sur l'infrastructure de recharge à l'échelle nationale.

Le Ministère acceptera les propositions des organisations qui démontrent qu'elles répondent aux critères suivants :?

Des partenariats établis ou une capacité avérée à établir et à soutenir des partenariats avec les employeurs, les syndicats, les établissements de formation et d'autres intervenants. Les partenaires peuvent comprendre, par exemple, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les gouvernements et organisations autochtones, les intervenants sectoriels ou les organisations représentant les groupes défavorisés.

Connaissance approfondie des questions relatives au développement des compétences, à la formation et au marché du travail en ce qui concerne l'une des priorités : l'énergie à faibles émissions de carbone et la gestion du carbone, les bâtiments et les rénovations écologiques, ou la maintenance des véhicules électriques et l'infrastructure de recharge.

Expérience récente (au cours des trois dernières années) de la mise en oeuvre d'initiatives en faveur du développement des compétences et de la main-d'oeuvre, y compris la conception et la mise en oeuvre de programmes de formation débouchant sur des certifications ou des parcours professionnels en français ou en anglais.

Les projets soumis doivent répondre aux critères suivants :

Répondre à un besoin de formation essentiel pour l'une des priorités.

Cibler un minimum de 1 500 participants et bénéficier à une variété d'employeurs, en particulier les petites et moyennes entreprises. Remarque : Les demandes de projets visant à former moins de 1 500 participants seront examinées uniquement dans le cadre du domaine prioritaire « énergie à faibles émissions de carbone et gestion du carbone ». Dans ce cas, les demandeurs devront expliquer pourquoi un objectif plus modeste est justifié pour le type d'activités qu'ils proposent.

Avoir des activités qui se déroulent dans au moins deux provinces ou territoires.?? Remarque : Pour les projets relevant de la priorité « énergie à faibles émissions de carbone et gestion du carbone », un champ d'application géographique plus restreint pourrait être envisagé lorsque cela se justifie pour refléter les réalités régionales des secteurs émergents.??

Réunir les principales parties prenantes et forger des partenariats pour s'assurer que la formation est axée sur la demande et répond aux besoins en matière de compétences.?

La date d'expiration est fixée au 31 mars 2028.?

Les types d'organisations suivants peuvent poser leur candidature :

les organismes sans but lucratif

les organismes à but lucratif

les organisations autochtones, y compris les conseils de bande, les conseils tribaux et les entités gouvernementales autonomes

les gouvernements provinciaux ou territoriaux, y compris les institutions et les agences

les sociétés d'État

Les organisations qui souhaitent présenter une demande sont invitées à le faire par voie électronique sur le portail des Services en ligne des subventions et contributions. La création d'un compte sur ce portail est un processus ponctuel qui permet aux organisations de présenter une demande pour diverses possibilités de financement d'Emploi et Développement social Canada dans un environnement Web sécurisé.

