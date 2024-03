Kan Football Club souligne la journée internationale des droits des femmes avec Amy Walsh et Eve Powell





Depuis 2011, KAN Football Club se positionne comme un acteur clé du paysage médiatique soccer au Québec. À travers le KAN FC Podcast, nous proposons des analyses détaillées, des interviews avec des professionnels du domaine, des débats dynamiques, et du contenu unique, portés par notre équipe de passionnés.



En tant que fervent supporteur de l'égalité et de l'inclusion, KAN Football Club, aussi surnommé "La Poutine du Soccer", allie avec enthousiasme lifestyle, culture, et amour du soccer. Pour marquer la Journée Internationale des Droits des Femmes 2024, nous sommes ravis de collaborer avec Eve Powell et Amy Walsh. Cette initiative souligne notre engagement continu à favoriser une communauté soccer accueillante et inclusive.

Extrait de la vidéo

Eve Powell : ''Joyeuse journée International des femmes 2024 ! Recent developments have given us tons to be excited about. While we take this day to celebrate women, it's a reminder that supporting them is a year-round duty that we all have.''

Amy Walsh: ''The International Women's Day, is about inspiring the young girls in sport, but more than that, it's about changing the landscape of women sports in Canada. I'm really excited for what's on the horizon for women sport.''

Pour visionner la vidéo complète : https://youtu.be/Y7d52hfPMjE







8 mars 2024 à 10:56

