La Colombie a abordé plusieurs sujets lors de la conférence ministérielle de l'OMC à Abou Dhabi





MADRID, 8 mars 2024 /PRNewswire/ -- Lors de la treizième conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, la Colombie a pris part à plusieurs délibérations très importantes.

Par exemple, le pays a joué un rôle clé dans l'obtention de la prolongation du moratoire empêchant les « plaintes pour non-violation et situation » dans le cadre de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui a été prolongé jusqu'à la prochaine conférence ministérielle en 2026.

Cette prorogation signifie qu'aucun des 164 pays membres de l'OMC ne peut déposer de plainte contre ceux qui défendent des mesures visant à assurer le bien-être de leurs citoyens en termes de droits accordés dans le domaine de la propriété intellectuelle, même si cela réduit les avantages pour le pays plaignant.

Le ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Germán Umaña Mendoza, a été chargé de présenter cette demande. Le ministre Umaña Mendoza a déclaré que « bien que les résultats de la conférence ministérielle soient doux-amers et mettent en évidence les défis actuels liés au multilatéralisme, cette prolongation du moratoire est un pas en avant important ».

De même, la Colombie a pris la tête de la déclaration publiée par 69 pays en développement qui ont exprimé leur désaccord concernant l'accord ADPIC sur la propriété intellectuelle, qui n'a pas été réexaminé lors de cette conférence ministérielle afin de faire des concessions en faveur de la santé humaine, de la vie et de la biodiversité et qui n'a pas été examiné en relation avec la Convention sur la diversité biologique et la protection des connaissances traditionnelles et du folklore.

Le ministre Umaña Mendoza a exprimé son désaccord parce que le thème de l'environnement n'a été abordé qu'indirectement lors de la conférence ministérielle. C'est pourquoi la Colombie et plusieurs autres pays ont signé une déclaration appelant les membres de l'OMC à faire preuve d'une plus grande transparence en ce qui concerne les mesures environnementales.

En ce qui concerne la déclaration des ministres, et en réponse à l'absence de consensus sur la possibilité de suspendre l'application et la mise en oeuvre des droits de propriété intellectuelle pour les médicaments, les vaccins et les technologies de la santé, la Colombie et d'autres pays ont demandé l'inclusion d'une section concernant la réponse à de futures pandémies, ce qui a été accordé.

Il s'agit donc d'exhorter l'OMC à examiner et à tirer profit de toutes les leçons apprises et des défis rencontrés lors de la pandémie de COVID-19 afin de mettre en oeuvre des solutions efficaces et rapides en cas de pandémies futures.

Tout en soulignant les accords susmentionnés, le ministre Umaña a rappelé que les progrès réalisés lors de la 13e conférence ministérielle n'étaient pas idéaux, car d'autres questions relatives au commerce mondial ont été reportées à la conférence ministérielle de 2026.

En ce qui concerne les politiques industrielles (y compris les subventions), il n'y a pas eu de consensus ministériel pour commencer à les examiner au niveau mondial, malgré le grand intérêt de la Colombie et d'autres pays pour ce sujet. Cela est dû à la définition étroite des subventions par l'OMC, qui limite actuellement les discussions sur les nouvelles formes de distorsion du marché auxquelles nous assistons.

Au final, a souligné le ministre, « nous sommes parvenus à un consensus sur certains points d'intérêt pour la Colombie, tandis que d'autres points importants ont été reportés à la conférence ministérielle de 2026. Cependant, au niveau multilatéral, la réalité est que les résultats sont plus négatifs que positifs, ce qui nécessite une révision plus approfondie de la structure et du contenu de l'OMC. »

8 mars 2024 à 13:57

Communiqué envoyé leet diffusé par :