LG ANNONCE LES PRIX ET LA DISPONIBILITÉ AU CANADA DE LA GAMME D'ORDINATEURS PORTABLES LG GRAM PRO 2024





Grâce à une conception ultralégère et des performances améliorées, le LG gram Pro et le LG gram Pro 2 en 1 offrent une productivité accélérée

TORONTO, le 8 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, LG Electronics Canada (LG) a annoncé les prix et la disponibilité des modèles d'ordinateurs portables LG gram Pro 2024 au Canada. Le prix de détail des modèles LG gram Pro de 16 et 17 pouces est de 2099,99 $ (16Z90SP) et de 2299,99 $ (17Z90SP), respectivement. Le LG gram Pro 2 en 1 de 16 pouces, qui a remporté le prix de l'innovation CES 2024, est en vente au prix de 2199,99 $ (16T90SP).

Le LG gram Pro est aussi puissant que facile à transporter. Pesant moins de 2 kilogrammes avec une batterie de 90 W pour une utilisation prolongée, le LG gram Pro combine le corps mince et ultraléger qui fait sa réputation avec une autonomie de la batterie d'une journée entière. Les modèles LG gram Pro 2024 sont dotés des dernières fonctions alimentées par l'IA de l'application LG gram Link, qui simplifient les tâches telles que le partage de fichiers, le transfert de photos et la mise en miroir de l'écran sur les appareils LG gram, Android et iOS. Offert en modèles de 16 et 17 pouces, le LG gram Pro comprend un processeur IntelMD CoreMC Ultra capable de prendre en charge des fonctions d'IA sans connexion réseau, une carte graphique NVIDIA RTX 3050 de 4 Go (modèles 16Z90SP et 17Z90SP), des haut-parleurs Dolby Atmos offrant un environnement sonore immersif et un système de refroidissement avancé doté de deux ventilateurs. L'écran OLED haute résolution WQXGA au format d'image 16:10 (modèles 16Z90SP et 16T90SP) prend en charge une vaste gamme de couleurs, ce qui permet aux utilisateurs de voir plus de contenu avec moins de défilement, et le clavier rétroéclairé pleine grandeur est équipé de touches illuminées pour taper avec précision dans des conditions d'obscurité et de faible luminosité. En outre, le panneau antireflet réduit considérablement l'éblouissement et les reflets et ajuste automatiquement la luminosité en fonction de l'éclairage de l'environnement où l'ordinateur portable est utilisé.

La gamme 2024 comprend également le LG gram Pro 2 en 1 de 16 pouces. Ce nouveau modèle, qui pèse à peine 1,39 kilogramme, a été répertorié dans le LIVRE GUINNESS DES RECORDS comme l'ordinateur portable 2 en 1 de 16 pouces le plus léger et est équipé d'un stylet à recharge sans fil pour une créativité et une productivité sans limites. Sa batterie de 77 W offre une grande autonomie, ce qui permet aux utilisateurs de basculer facilement entre l'ordinateur portable et la tablette.

Le LG gram Pro et le LG gram Pro 2 en 1 sont tous deux dotés du logiciel exclusif de LG, LG gram Link, qui permet aux utilisateurs de connecter simultanément jusqu'à 10 appareils iOS ou Android pour une connectivité, une mise en miroir de l'écran et un partage de fichiers optimaux. Les modèles comprennent également des fonctions alimentées par l'IA, telles que la recherche et la catégorisation de photos, ainsi que LG glance de MirametrixMD, qui offre de nombreuses fonctions de sécurité et de santé alimentées par l'IA. Ce logiciel permet à l'utilisateur d'avoir l'esprit tranquille, notamment en rendant l'écran flou lorsqu'il détecte quelqu'un derrière lui et en verrouillant l'écran lorsqu'il s'en éloigne.

Le LG gram Pro (modèles 16Z90P et 17Z90SP) et le LG gram Pro 2 en 1 (modèle 16T90SP) sont en vente sur LG.ca et chez divers détaillants au Canada. Du 8 mars au 4 avril 2024, vous recevrez gratuitement un moniteur portable et une trousse de bienvenue d'une valeur de 550 $ (une souris LG gram, un t-shirt et une housse pour ordinateur portable) à l'achat de tout ordinateur portable LG gram 2024. Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour acheter le produit, veuillez visiter le site lg.com/ca_fr.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., une entreprise innovante dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public dont le chiffre d'affaires mondial s'élève à 64 milliards de dollars et dont le siège social se trouve à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de quatre unités commerciales : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site lg.com/ca_fr.

SOURCE LG Electronics Canada

8 mars 2024 à 11:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :