Avis aux médias - Le ministre Guilbeault se rendra au Nouveau-Brunswick pour participer à une cérémonie d'inauguration et annoncer le financement d'un projet d'électricité propre dans le cadre du Fonds pour l'électricité de l'avenir

Particuliers et entreprises utilisent des combustibles tous les jours - pour fabriquer et transporter des marchandises ou pour se déplacer. Des carburants comme l'essence et le diesel font tourner notre économie, mais leur extraction et leur...