DUBAI HOLDING OUVRE LES CANDIDATURES POUR LE DÉFI MONDIAL DE DEVELOPPEMENT DURABLE « INNOVER POUR DEMAIN »





DUBAÏ, ÉMIRATS ARABES UNIS, 8 mars 2024 /PRNewswire/ -- Dubai Holding, une société d'investissement mondiale diversifiée avec des investissements dans 31 pays, accepte les candidatures à son défi « Innover pour demain », qui invite les innovateurs mondiaux à partager des solutions évolutives et axées sur l'impact pour relever les défis critiques de développement durable dans les Émirats Arabes Unis.

Ce défi novateur vise à soutenir les talents entrepreneuriaux pour développer des solutions de développement durables axées sur l'avenir qui peuvent aider à stimuler une économie circulaire aux Émirats Arabes Unis et à accélérer sa trajectoire vers la neutralité carbone (net-zéro). Lancée par Dubai Holding, l'initiative est mise en oeuvre en collaboration avec l'incubateur d'entreprises in5 du groupe TECOM.

Ouvert aux innovateurs mondiaux et aux entreprises en phase de croissance (scale-ups), le défi offre la possibilité de soumettre des solutions de développement durable sous la forme d'un produit minimum viable (PMV), d'un service, d'un processus ou d'une combinaison, en mettant particulièrement l'accent sur la promotion de pratiques de consommation et de production responsables, conformément à l'Objectif de Développement Durable (ODD) 12 des Nations Unies. Cela inclut des domaines tels que la circularité économique, l'efficacité des ressources, la durabilité de la chaîne d'approvisionnement, la réduction des déchets et l'éducation des consommateurs.

Huda Buhumaid, responsable de l'impact chez Dubai Holding, a déclaré : « En tant qu'entreprise socialement responsable qui opère pour le bien de demain, le développement durable est au premier plan de nos opérations dans l'ensemble de Dubai Holding. Notre engagement à avoir un impact positif et à façonner un avenir meilleur pour toutes nos parties prenantes est fondé sur un dévouement inébranlable à l'innovation. Grâce à des initiatives telles que le défi "Innover pour demain", nous recherchons activement des opportunités de transformation pour renforcer notre contribution aux programmes nationaux de développement durable, notamment en renforçant l'ambition de Dubaï de réduire son impact environnemental, ainsi qu'en consolidant notre position en tant que catalyseur de changements significatifs dans les Émirats Arabes Unis et au-delà. »

Le gagnant et le second , révélé en mai 2024, seront sélectionnés à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux et recevront un ensemble complet de récompenses. Cela comprend l'accès à l'incubateur d'entreprises in5 [TK1] [SM2] du groupe TECOM et un prix en espèces nominal pour chacun. Le gagnant aura la possibilité exclusive de mettre en oeuvre sa solution dans le cadre d'un programme pilote avec Dubai Holding et bénéficiera d'un encadrement personnalisé de la part d'experts du secteur. Les cinq finalistes auront la possibilité de participer à une journée de présentation (pitch day) aux investisseurs afin de présenter leurs innovations aux principaux acteurs du secteur. Afin de garantir l'égalité des chances et l'accès à tous les participants, les candidatures ne sont soumises à aucuns frais d'inscription. Pour soumettre une candidature au défi avant le 31 mars 2024, veuillez cliquer ici.

Téléchargez des images et vidéos ici.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2357048/Dubai_Holding.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2357033/Dubai_Holding_2.jpg

8 mars 2024 à 10:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :