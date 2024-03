Le ministre Boissonnault annonce plus de 28,9 millions de dollars pour aider les femmes à réussir dans les métiers spécialisés





SURREY, BC, le 8 mars 2024 /CNW/ - Compte tenu du nombre de projets de construction de logements nécessaires partout au pays, la demande de gens de métier qualifiés atteint un sommet sans précédent et devrait continuer de croître. Le gouvernement du Canada fait des investissements ciblés visant à former une main-d'oeuvre diversifiée et inclusive dans les métiers spécialisés afin qu'elle acquière les compétences nécessaires pour contribuer à la construction de logements au pays et assurer la croissance l'économie verte de demain.

Hier, à la veille de la Journée internationale des femmes, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, a annoncé un financement de plus de 28,9 millions de dollars sur quatre ans pour soutenir 15 projets qui aideront environ 6 400 femmes à obtenir la formation en apprentissage et le soutien dont elles ont besoin pour faire carrière dans les métiers spécialisés.

Ces projets, qui sont financés dans le cadre de l'Initiative pour les femmes dans les métiers spécialisés de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage, permettront de recruter et de maintenir en poste des femmes apprenties dans 39 métiers désignés Sceau rouge admissibles, qui se trouvent principalement dans les secteurs de la construction et de la fabrication.

Dans le cadre de l'annonce, le ministre Boissonnault a également souligné que plus de 1,5 million de dollars ont été octroyés dans le cadre de cette initiative à la Progressive Intercultural Community Services Society pour son projet Immigrant Women Trades Apprenticeship. Le projet aidera 120 nouvelles apprenties issues de groupes méritant l'équité à obtenir un emploi durable, gratifiant et à long terme dans les métiers en Colombie-Britannique : charpentière, manoeuvre en construction, électricienne en construction, plombière, soudeuse et divers métiers de la construction.

Chaque année, le gouvernement du Canada investit près de 1 milliard de dollars pour soutenir l'apprentissage en accordant des subventions, des prêts, des crédits d'impôt, des prestations d'assurance-emploi pendant la formation en classe, du financement pour des projets et un soutien au Programme du Sceau rouge. Ces investissements contribuent à faire augmenter le nombre de travailleurs dans les métiers spécialisés, tout en créant une main-d'oeuvre plus productive, y compris dans le secteur du logement.

« Les femmes sont grandement sous-représentées dans les métiers spécialisés, et ce n'est pas par manque d'intérêt. Nous devons informer les femmes partout au pays et leur offrir des possibilités afin d'intégrer de nouvelles compétences, de la créativité et de la diversité à notre main-d'oeuvre. Cet investissement donnera à plus de 6 000 femmes au Canada la formation dont elles ont besoin pour décrocher de bons emplois, en plus de renforcer notre économie à mesure que les postes vacants seront pourvus. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault

« La Progressive Intercultural Community Services Society est très heureuse d'offrir aux participantes des formations précises qui leur permettront d'acquérir des compétences techniques, une certification et une expérience pratique que les employeurs dans les métiers spécialisés recherchent. Ce programme aide les femmes à atteindre leurs objectifs en matière de certification dans les métiers spécialisés et à acquérir les compétences pratiques nécessaires pour exceller dans leur future carrière. »

- Le président-directeur général de la Progressive Intercultural Community Services Society, Satbir Singh Cheema

Emploi et Développement social Canada prévoit qu'entre 2022 et 2031, il y aura plus de 760 000 postes à doter dans les métiers de la construction, dont 400 000 découlant des départs à la retraite.

prévoit qu'entre 2031, il y aura plus de 760 000 postes à doter dans les métiers de la construction, dont 400 000 découlant des départs à la retraite. En Colombie-Britannique, ConstruForce Canada prévoit qu'il manquera plus de 52 000 travailleurs dans l'industrie de la construction d'ici 2032 et que plus de 38 000 travailleurs prendront leur retraite au cours de la même période.

que plus de 38 000 travailleurs prendront leur retraite au cours de la même période. La Société canadienne d'hypothèques et de logement estime que 5 millions de logements devront être construits d'ici 2030. C'est 3,5 millions de plus que ce qui est actuellement prévu.

La participation des femmes à la formation en apprentissage demeure faible. En effet, les femmes ne représentent que 10 % des apprentis dans les métiers désignés Sceau rouge, et près de la moitié d'entre elles (44 %) exercent des métiers peu rémunérés du secteur des services, c'est?à?dire coiffeuse, cuisinière ou boulangère-pâtissière.

La proportion de femmes parmi les nouvelles inscriptions dans les métiers désignés Sceau rouge à prédominance masculine (c'est-à-dire tous les métiers sauf coiffeur/coiffeuse, cuisinier/cuisinière et boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière) a augmenté lentement mais sûrement, passant de 2,4 % en 2004 à 7,8 % en 2022.

La Stratégie canadienne de formation en apprentissage est un programme de financement qui aide les apprentis, les employeurs, les syndicats et d'autres organisations à participer à l'apprentissage. Les projets annoncés font suite à un appel de propositions lancé en octobre 2022 en vue de financer des projets visant à recruter, à maintenir en poste et à aider les femmes apprenties dans les 39 métiers désignés Sceau rouge admissibles .

Stratégie canadienne de formation en apprentissage Initiative pour les femmes dans les métiers spécialisés

L'Initiative pour les femmes dans les métiers spécialisés appuie les projets qui aident les femmes apprenties à obtenir la formation et le soutien dont elles ont besoin pour explorer les 39 métiers Sceau rouge admissibles, qui se trouvent principalement dans les secteurs de la construction et de la fabrication, faire carrière dans ces métiers et y réussir.

L'Initiative appuie des projets qui :

créent des partenariats avec des groupes de femmes, des collèges communautaires, des syndicats ou des employeurs pour recruter des femmes;

organisent des événements dirigés par des femmes comme outil de sensibilisation pour attirer les femmes dans l'industrie des métiers spécialisés;

offrent du mentorat grâce à des modèles féminins, à des réseaux de femmes dans les métiers spécialisés et à des occasions d'échanger sur des exemples de réussite;

créant un espace accueillant où les femmes peuvent se sentir à l'aise et en sécurité sur les lieux de formation et de travail.

L'Initiative pour les femmes dans les métiers spécialisés s'inscrit dans le cadre de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage, qui vise à inciter les Canadiens à explorer la formation en apprentissage et les carrières dans les métiers spécialisés, à s'y préparer et à y réussir.

Les projets suivants, financés dans le cadre de l'appel de propositions lancé en 2022 pour l'Initiative pour les femmes dans les métiers spécialisés, ont été annoncés le 7 mars 2024 :

Organisation : Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique

Titre du projet : Sisters in the Skilled Trades

Description : Le projet aidera des femmes apprenties inscrites à de la formation technique en leur offrant des mesures de soutien intégrées, comme des services de garde pour les personnes à charge ainsi que du soutien pour les déplacements et les frais de formation technique.

Montant du financement : 2 330 619 $

Régions : Manitoba ( Winnipeg )

Ontario ( Woodbridge )

Nouvelle-Écosse ( Lower Sackville )

Nouveau-Brunswick ( Hanwell )

Île-du-Prince-Édouard ( Charlottetown )

Colombie-Britannique (Delta)

Saskatchewan ( Saskatoon )

Québec ( Anjou )

Terre-Neuve-et- Labrador ( Paradise )

Alberta ( Edmonton )

Territoires du Nord-Ouest

Nunavut

Yukon



Organisation : Fanshawe College of Applied Arts and Technology

Titre du projet : ConnectHER: Mentorship Program for Women in the Trades

Description : Le projet aidera à recruter, à maintenir en poste et à appuyer les femmes dans au moins cinq métiers désignés Sceau rouge (comme électricienne en construction, charpentière, soudeuse, plombière et opératrice d'équipement lourd) grâce à l'élaboration d'un programme de mentorat dirigé par des femmes.

Montant du financement : 2 371 946 $

Régions : Ontario ( London )

Colombie-Britannique

Alberta

Saskatchewan

Manitoba

Ontario

Québec

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

Île-du-Prince-Édouard

Terre-Neuve-et- Labrador

Territoires du Nord-Ouest

Nunavut



Organisation : Excellence in Manufacturing Consortium of Canada

Titre du projet : Women in Advanced Manufacturing Skilled Trades

Description : Le projet permettra d'appuyer les femmes apprenties grâce à une approche stratégique et ciblée qui contribuera à accroître les taux de persévérance et d'achèvement dans le cadre du Programme du Sceau rouge.

Montant du financement : 2 186 076 $

Régions : Ontario ( Owen Sound )

Colombie-Britannique

Alberta

Saskatchewan

Manitoba

Québec

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

Île-du-Prince-Édouard

Terre-Neuve-et- Labrador

Territoires du Nord-Ouest

Nunavut

Yukon



Organisation : Forum canadien sur l'apprentissage

Titre du projet : A National Mentorship Program for Women Apprentices in 39 Red Seal Trades

Description : Le projet permettra de créer un programme national de mentorat et d'offrir des services intégrés pour recruter, maintenir en poste et aider 160 femmes dans 39 métiers désignés Sceau rouge partout au Canada .

Montant du financement : 1 112 325 $

Régions : Ontario ( Ottawa )

Alberta

Manitoba

Nouveau-Brunswick

Terre-Neuve-et- Labrador

Territoires du Nord-Ouest

Nunavut

Île-du-Prince-Édouard

Québec

Saskatchewan

Yukon



Organisation : Progressive Intercultural Community Services Society

Titre du projet : Immigrant Women Trades Apprenticeship Project

Description : Le projet appuiera 120 apprenties qui sont de nouvelles arrivantes faisant partie des groupes méritant l'équité en les aidant à obtenir des emplois durables à long terme dans les métiers en Colombie-Britannique : charpentière, divers métiers de la construction, manoeuvre en construction, électricienne en construction, plombière et soudeuse.

Montant du financement : 1 538 608 $

Région : Colombie-Britannique ( Surrey )



Organisation : The Western Joint Electrical Training Society

Titre du projet : WIRED (Women's Interconnection and Retention in the Electrical Disciplines)

Description : Le projet aidera à recruter et à maintenir en poste des femmes apprenties électriciennes par la formation de nouvelles apprenties et des mesures de soutien intégrées.

Montant du financement : 2 615 777 $

Région : Colombie-Britannique ( Kamloops )



Organisation : Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission

Titre du projet : Building Women Up - SK

Description : Le projet vise à élaborer une campagne de marketing comme outil de sensibilisation pour aider à attirer les femmes dans les métiers spécialisés, leur offrir des perspectives d'emploi et créer un espace accueillant où elles peuvent se sentir à l'aise et en sécurité sur les lieux de travail.

Montant du financement : 874 855 $

Région : Saskatchewan (Regina)



Organisation : First Peoples Development Inc.

Titre du projet : Supporting Progressive Success for Women in Trades

Description : Le projet permettra d'offrir du mentorat, des occasions de réseautage et d'autres mesures de soutien clés aux femmes apprenties qui veulent faire carrière dans un métier désigné Sceau rouge.

Montant du financement : 2 354 009 $

Région : Manitoba ( Winnipeg )



Organisation : Skills for Change of Metro Toronto

Titre du projet : Inclusive Pathways to Apprenticeship for Immigrant and Racialized Women

Description : Le projet aidera les femmes immigrantes et ethnicisées de l' Ontario qui exercent un métier spécialisé en leur offrant de la formation au leadership, des occasions de mentorat, des activités de réseautage et des mesures de soutien en santé mentale.

Montant du financement : 2 467 732 $

Régions : Alberta

Colombie-Britannique

Manitoba

Nouvelle-Écosse

Ontario

Québec



Organisation : Temiskaming Native Women's Support Group

Titre du projet : Addressing Barriers and Enhancing the Recruitment and Retention of Indigenous Women in Red Seal Trades

Description : Le projet appuiera le recrutement et le maintien en poste de 200 femmes apprenties autochtones dans les métiers désignés Sceau rouge.

Montant du financement : 2 604 211 $

Région : Ontario ( Kirkland Lake )



Organisation : Syndicat québécois de la construction (SQC)

Titre du projet : Programme de recrutement et de maintien des apprenties du SQC

Description : Le projet permettra d'établir des partenariats avec des agences de recrutement pour recruter, maintenir en poste et aider des femmes apprenties du Québec à réussir dans les métiers désignés Sceau rouge.

Montant du financement : 2 582 097 $

Région : Québec (Montréal)



Organisation : Centrale des syndicats démocratiques (CSD)

Titre du projet : Initiative de la CSD pour les femmes des métiers spécialisés

Description : Le projet permettra d'améliorer l'accès à 20 métiers désignés Sceau rouge au Québec pour 400 femmes apprenties en appuyant leur apprentissage et leur réussite, en favorisant la tenue d'ateliers d'information dans les écoles et en facilitant les collaborations en matière de mentorat.

Montant du financement : 941 903 $

Région : Québec (Québec)



Organisation : PMA Services stratégiques de main?d'oeuvre Inc.

Titre du projet : Nouvelles Bottes : Le progrès des femmes dans les métiers

Description : Le projet offrira des solutions durables à long terme aux obstacles au maintien en poste auxquels se heurtent les femmes de métier ainsi que leurs employeurs et syndicats au Nouveau-Brunswick.

Montant du financement : 857 176 $

Région : Nouveau-Brunswick ( Saint John )



Organisation : Nova Scotia Apprenticeship Agency

Titre du projet : Advancing Women in Apprenticeship

Description : Le projet permettra de lancer des événements dirigés par des femmes et d'inciter les employeurs à créer des milieux de travail sûrs et respectueux pour aider à recruter, à maintenir en poste et à soutenir les femmes apprenties en Nouvelle-Écosse et à favoriser leur progression.

Montant du financement : 2 578 162 $

Région : Nouvelle-Écosse ( Halifax )



Organisation : Flat Bay Band Inc.

Titre du projet : K'Taqmkuk Women in Trades Initiative

Description : Le projet permettra d'accroître la sensibilisation, de créer des perspectives, d'offrir du mentorat et d'aider les femmes autochtones qui vivent sur l'île à Terre?Neuve?et- Labrador à faire carrière dans un métier désigné Sceau rouge.

Montant du financement : 1 521 365 $

Région : Terre-Neuve-et- Labrador ( Flat Bay )

