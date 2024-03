Le gouvernement du Canada investit 15 millions de dollars dans des projets de combustibles propres dans la région du Niagara et à la grandeur du pays





THOROLD, ON, le 8 mars 2024 /CNW/ - Particuliers et entreprises utilisent des combustibles tous les jours - pour fabriquer et transporter des marchandises ou pour se déplacer. Des carburants comme l'essence et le diesel font tourner notre économie, mais leur extraction et leur combustion occasionnent beaucoup de pollution au Canada. Dans la course mondiale vers la carboneutralité, des États et des entreprises du monde entier se tournent vers des solutions de rechange moins émettrices, voire non émettrices, et le gouvernement fédéral prépare le Canada à faire la course en tête comme producteur de ces combustibles moins polluants.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui à Thorold, en Ontario, un investissement fédéral de 15 millions de dollars dans six projets de combustibles propres qui seront réalisés dans diverses régions du pays, dont 10 millions pour deux projets dans la région du Niagara. Voici quelques-unes des aides offertes :

4,6 millions de dollars à StormFisher Hydrogen pour l'ingénierie de base en vue de la construction d'une usine de gaz naturel renouvelable (GNR) au centre multimodal du groupe BMI, à Thorold . Si l'étude débouche sur une décision d'investir, le projet pourrait créer plus de 100 emplois pour la construction et une trentaine d'emplois à plein temps pour l'exploitation, à Thorold. L'étude et la construction de cette usine de combustibles bas carbone de 200 millions de dollars seraient achevées à l'été 2025 et en 2027, respectivement, après quoi StormFisher Hydrogen utilisera de l'électricité renouvelable du réseau électrique propre de l' Ontario et du CO 2 biogénique rejeté par l'industrie locale pour produire 1 250 000 gigajoules de GNR et ainsi décarboner 16 000 maisons et entreprises en Ontario. Le projet soutiendra la décarbonation du réseau canadien de gaz naturel et arrimera à Thorold un pôle hydrogène structurant qui aidera à attirer d'autres entreprises du secteur des technologies et des énergies propres dans la région du Niagara.





. Plus de 5 millions de dollars à CHAR Technologies pour l'ingénierie de base en vue d'aménager, ailleurs au pays, des répliques de son usine de Thorold, la première du genre, qui transforme la biomasse ligneuse en énergie renouvelable. Grâce à un investissement précédent de 5 millions de dollars effectué par RNCan, CHAR met la touche finale à la construction de son usine de combustibles propres au centre multimodal du groupe BMI, à Thorold , qui transformera la biomasse ligneuse en énergie renouvelable (GNR, biocarbone, etc.). Le nouvel investissement de RNCan annoncé aujourd'hui permettra à CHAR Technologies d'aménager des répliques de cette usine à Kirkland Lake (Ontario ), à Drayton Valley ( Alberta ) et au Québec (à Saint-Félicien et à LaSalle ) pour créer un réseau de production de combustibles à faibles émissions de carbone dans trois provinces au Canada . Ensemble, l'usine de Thorold - où la production commerciale devrait commencer cette année - et les quatre autres usines de combustibles propres qui seront construites à Kirkland Lake (Ontario ), au Québec et en Alberta et devraient être mises en service d'ici deux ans - maximiseront la valeur de résidus ligneux sous-utilisés et contribueront à la décarbonation des industries sidérurgique et minière, et des réseaux de gaz naturel du Canada .





5 millions de dollars pour aider Azure Sustainable Fuels Corp. à réaliser une étude d'ingénierie de base en vue de la construction et de l'exploitation d'une usine de production de carburants d'aviation durables (CAD) à Port Colborne , en Ontario . Si l'étude débouche sur une décision d'investir, le projet pourrait soutenir environ 1 500 emplois pour la construction et 150 emplois à plein temps pour l'exploitation, à Port Colborne . On prévoit de terminer d'ici la fin de 2024 l'étude d'ingénierie de base et d'ici la fin de 2025 la construction de l'usine projetée à l'extrémité nord de Port Colborne, le long du canal Welland - un endroit stratégique qui offrira un accès immédiat aux marchés mondiaux. L'usine projetée à Port Colborne mettra à profit le secteur agricole canadien pour produire des CAD qui permettront de répondre à la demande croissante et de réduire les émissions du secteur de l'aviation. Il s'agira de l'une des trois usines de production de CAD au pays financées par le gouvernement fédéral.

Nous misons sur nos entreprises d'écotechnologies innovantes et sur notre large éventail de matières premières, notamment les sous-produits forestiers, les cultures agricoles et notre réseau électrique à faibles émissions, pour intensifier la production intérieure de combustibles propres au pays dans tous les secteurs de l'économie. Ce faisant, nous soutenons la décarbonation et la compétitivité de l'industrie lourde, comme les aciéries, les activités minières et les usines de pâte à papier, et ouvrirons des débouchés économiques grâce aux exportations et à des investissements étrangers directs qui profiteront, entre autres, aux agriculteurs, aux entreprises et aux travailleurs.

Ces efforts soutenus et les investissements annoncés aujourd'hui stimuleront le marché canadien des combustibles propres et aideront le pays à s'imposer comme un bon fournisseur et producteur des combustibles à faibles émissions de carbone que réclament les Canadiens. Ces mesures sont également importantes pour la croissance de l'industrie canadienne des combustibles propres, elles qui nous aident à répondre à la nécessité de lutter contre les changements climatiques à l'échelle mondiale tout en renforçant la sécurité énergétique et en offrant une énergie abordable.

« RNCan est fier de soutenir, grâce au Fonds pour les combustibles propres, la croissance d'une économie sobre en carbone au pays. Cet investissement fédéral de 15 millions de dollars dans des projets de combustibles propres à la grandeur du Canada, y compris les 10 millions de dollars octroyés pour des projets ici dans la région de Niagara, contribuera à décarboner les activités des secteurs à fortes émissions comme ceux de l'acier, de l'exploitation minière et de l'aviation, à créer de bons emplois à l'échelle locale, à alimenter efficacement en énergie les ménages et les entreprises et à attirer des investissements dans le marché des combustibles propres au pays. Nous continuerons à investir dans des projets innovants visant la décarbonation et la poursuite de la transition énergétique dans la région du Niagara et dans l'ensemble du pays. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Nous sommes honorés de recevoir ce financement du Fonds pour les combustibles propres de Ressources naturelles Canada. Nous remercions sincèrement le gouvernement du Canada et le ministre Wilkinson pour leur engagement inébranlable en matière d'intendance environnementale. Grâce au soutien du Fonds pour les combustibles propres, nous pourrons rapidement actualiser notre procédé breveté, ce qui favorisera l'avancement de solutions énergétiques durables à l'échelle locale, et ce, à la grandeur du pays. »

Andrew White

Président-directeur général, CHAR Technologies

« La société Azure est déterminée à construire la prochaine grande usine de carburants d'aviation qui pénétrera le marché. Grâce au soutien financier du Fonds pour les combustibles propres de RNCan, Azure pourra réaliser des études d'ingénierie de base en Ontario, au Manitoba et en Colombie-Britannique. Ces études, qui s'inscrivent dans le cadre d'une approche globale, déboucheront sur une plateforme de croissance évolutive qui permettra de réaliser des gains d'efficience et de tirer des leçons communes. Nous sommes heureux de collaborer avec le gouvernement fédéral à une série de projets qui assureront une demande stable à long terme pour les produits agricoles canadiens et qui favoriseront la transition énergétique et une meilleure qualité de l'environnement en réduisant les émissions du secteur de l'aviation d'un maximum de 80 %. »

Douglas Cole

Président-directeur général, Azure Sustainable Fuels Corp.

« L'entreprise StormFisher Hydrogen est reconnaissante du soutien que lui offre RNCan pour l'étude d'ingénierie de base liée à son projet de gaz naturel renouvelable en Ontario. Bien conçu, le Fonds pour les combustibles propres contribue à la croissance de l'économie sobre en carbone du Canada. Nous nous réjouissons à la perspective de continuer à travailler avec le gouvernement fédéral pour faire progresser notre projet, qui vise à décarboner les secteurs de l'économie dont les émissions sont les plus difficiles à éliminer. »

Jud Whiteside

Président-directeur général, StormFisher Hydrogen

« L'annonce d'aujourd'hui montre à nouveau que notre région peut être à l'origine de nouveaux débouchés qui découlent de la lutte contre les changements climatiques, et qu'elle peut en tirer parti. Ce financement permettra de faire progresser la filière des combustibles propres tout en créant de nouveaux emplois, en attirant plus d'investissements et en incitant davantage d'entreprises dans le secteur de l'énergie et des technologies propres à s'installer dans notre région. Cet investissement témoigne de la volonté du gouvernement de renforcer l'économie dans la région de Niagara-Centre et de sa confiance dans le réseau de transport multimodal de la région. »

Vance Badawey

Député, Niagara-Centre

« L'annonce d'aujourd'hui confirme l'investissement de plus de 10 millions de dollars ici, dans la région du Niagara, ce qui contribue à créer de bons emplois durables, à alimenter les ménages en électricité propre et à réduire les émissions dans les secteurs de l'acier, de l'exploitation minière et de l'aviation. Les pays du monde entier ont de plus en plus recours à l'énergie propre pour stimuler l'économie et lutter contre les changements climatiques, et cet investissement fédéral permettra aux villes comme St. Catharines, Thorold et Niagara d'en tirer parti et de prêter main-forte à ce chapitre. »

Chris Bittle

Député, St. Catharines

Le financement fédéral provient d'un programme de RNCan, le Fonds pour les combustibles propres , qui soutient la construction ou l'agrandissement d'installations de production de combustibles propres tels que l'hydrogène, le diesel renouvelable, les combustibles synthétiques, le gaz naturel renouvelable et les carburants d'aviation durables. Il soutient aussi la réalisation d'études de faisabilité et d'ingénierie de base et de détail qui créeront de l'emploi et permettront au secteur de croître à la taille et au rythme requis pour contribuer à l'atteinte des objectifs climatiques du Canada.

, qui soutient la construction ou l'agrandissement d'installations de production de combustibles propres tels que l'hydrogène, le diesel renouvelable, les combustibles synthétiques, le gaz naturel renouvelable et les carburants d'aviation durables. Il soutient aussi la réalisation d'études de faisabilité et d'ingénierie de base et de détail qui créeront de l'emploi et permettront au secteur de croître à la taille et au rythme requis pour contribuer à l'atteinte des objectifs climatiques du Canada. Lancé en juin 2021, le Fonds pour les combustibles propres vise à investir 1,5 milliard de dollars pour augmenter la production canadienne de combustibles propres comme l'hydrogène, le diesel et le gaz naturel renouvelables, l'éthanol cellulosique, les combustibles synthétiques et le carburant d'aviation durable.

Outre l'investissement annoncé aujourd'hui pour le projet d'usine de carburants d'aviation durables de la société Azure Sustainable Fuels Corp. à Port Colborne ( Ontario ) dans le cadre du Fonds pour les combustibles propres de RNCan, la Banque de l'infrastructure du Canada octroie également 3,4 millions de dollars pour ce projet. L'investissement fédéral total s'élève donc à 8,4 millions de dollars.

( ) dans le cadre du Fonds pour les combustibles propres de RNCan, la Banque de l'infrastructure du octroie également 3,4 millions de dollars pour ce projet. L'investissement fédéral total s'élève donc à 8,4 millions de dollars. Les investissements annoncés aujourd'hui surviennent au moment où, dans le cadre de la table régionale Canada - Ontario sur l'énergie et les ressources, les gouvernements du Canada et de l' Ontario unissent leurs efforts pour mettre la dernière main à un cadre de collaboration. Ce cadre prévoit des actions concertées pour faire avancer des dossiers prioritaires dans les secteurs de l'électrification, de l'énergie nucléaire, des minéraux critiques, de l'hydrogène et de la foresterie, de même qu'une procédure de délivrance de permis améliorée et un cadre réglementaire plus efficace et plus efficient qui permettront de mettre en place des projets d'énergie propre assez rapidement pour répondre à la demande croissante.

