Unis pour revitaliser les activités portuaires de Marathon en Ontario





VILLE DE MARATHON, ON, le 8 mars 2024 /CNW/ - QSL, une entreprise de classe mondiale spécialisée dans les opérations portuaires, l'arrimage, les services maritimes, la logistique et le transport en Amérique du Nord, est heureuse d'annoncer son récent partenariat avec Peninsula Harbour Port Authority Corporation. Ils unissent leurs forces et leurs ressources pour valoriser de nouveau les infrastructures et attirer des opportunités d'affaires qui généreront de la valeur pour la ville de Marathon, Biigtigong Nishnaabeg, et leurs résidents.

La création de Peninsula Harbour Port Authority Corporation origine de l'aspiration commune de la ville de Marathon et de la communauté Anishnaabe de Biigtigong Nishnaabeg, à travailler main dans la main pour redonner vie aux activités commerciales et industrielles du port.

QSL et Peninsula Harbour Port Authority Corporation collaborent pour développer des stratégies d'affaires et un plan opérationnel visant à maximiser promptement les retombées locales sans compromettre l'environnement ni la qualité de vie de la communauté. Ce partenariat découle d'une volonté mutuelle de revitaliser un ancien site industriel désaffecté.

« Nous travaillons sur ce projet porteur depuis plusieurs années, il est donc motivant de constater que nous progressons et de pouvoir révéler au grand jour son potentiel économique. Cette initiative aura une importance capitale dans la promotion et le maintien de l'économie tant locale que régionale, tout en ouvrant de nouvelles perspectives dans les secteurs commercial et industriel, et ce, dans le respect de l'environnement et du lac Supérieur. Le partenariat avec QSL est un excellent choix pour nous, compte tenu de leur expérience et de leur réseau », a déclaré Daryl Skworchinski, Président de Peninsula Harbour Port Authority Corporation.

Le site propose déjà d'excellentes opportunités grâce à ses importantes capacités d'entreposage dans les limites du port, en plus d'offrir des options multimodales avec des installations ferroviaires et un accès direct aux routes principales. Tous les acteurs sont engagés dans l'amélioration des infrastructures qui permettront d'augmenter le tirant d'eau disponible.

« Nous sommes enthousiasmés par ce projet prometteur et reconnaissants d'avoir été identifiés comme le partenaire de choix pour accompagner les résidents de Marathon et de Biigtigong Nishnaabeg dans leur détermination à redynamiser leurs activités portuaires. Le rétablissement des opérations renforcera les chaînes d'approvisionnement en connectant les ressources à la production intermédiaire, au raffinage, ainsi qu'à la production finale, dans l'intérêt du développement des ressources naturelles et des minéraux critiques », a ajouté Gino Becerra, Vice-Président, Ontario chez QSL.

80 % des marchandises mondiales sont transportées par voie maritime. C'est le moyen le plus respectueux de l'environnement pour les acheminer à destination. Les activités portuaires sont reconnues pour créer des emplois de haute qualité et dynamiser l'économie régionale. QSL participe activement à la croissance des marchés d'importation et d'exportation canadiens et américains grâce à son vaste réseau de terminaux maritimes stratégiquement localisés, offrant à ses clients une agilité et une flexibilité dans l'élaboration des meilleures solutions multimodales en Amérique du Nord.

À propos de Peninsula Harbour Port Authority Corporation

Peninsula Harbour Port Authority Corporation est une coentreprise à parts égales entre la ville de Marathon et Biigtigong Nishnaabeg. Elle exploite un port commercial sur le lac Supérieur qui dessert les industries minières, forestières, logistiques et manufacturières de la région, tout en respectant l'environnement et le lac Supérieur.

À propos de QSL

Un acteur clé de la chaîne logistique, QSL développe des solutions de manutention innovantes et sur mesure, tout en manutentionnant les marchandises avec soin, en écoutant attentivement ses clients et en s'engageant à contribuer au mieux-être des communautés dans lesquelles il opère. Son empreinte socio-économique est impressionnante, avec plus de 2 000 employés et des activités dans 65 ports et terminaux à travers le Canada et les États-Unis. QSL figure parmi les entreprises les mieux gérées et les cultures d'entreprise les plus admirées au Canada. Tous ses terminaux portuaires sont certifiés Alliance verte et en processus de certification ISO 14001 et 45001. QSL a été la première entreprise maritime canadienne à adhérer au Pacte mondial des Nations unies. Pour plus d'informations, visitez www.qsl.com.

