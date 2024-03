DoorDash Canada dévoile son nouveau programme Par des femmes pour les restauratrices





Aujourd'hui, DoorDash Canada a annoncé le lancement de Par des femmes, un nouveau programme visant à faire rayonner les cheffes cuisinières et restauratrices. Le programme Par des femmes permettra aux restaurants détenus par des femmes de bénéficier de ressources éducatives, financières et de marketing essentielles pour assurer leur succès et leur croissance tout en exerçant une influence. Pour donner le coup d'envoi à cette nouvelle initiative, DoorDash lance le programme de subvention Par des femmes en partenariat avec Monday Girl afin d'offrir un soutien financier de 10 000 $ à 15 restaurants détenus par des femmes.

Ce programme de subventionvise à appuyer la croissance des restaurants détenus par des femmes au Canada. Toutes les nouvelles et anciennes partenaires DoorDash sont invitées à participer. Seuls 17 % des petites et moyennes entreprises de restauration canadiennes appartiennent à des femmes. Voilà pourquoi DoorDash et Monday Girl s'engagent à créer les conditions favorables à leur prospérité. Les restauratrices peuvent obtenir plus de détails sur le programme de subvention Par des femmes et faire une demande du 8 mars au 15 avril 2024 en cliquant ici.

« En tant que femme leader, je suis fière de l'engagement continu de DoorDash envers l'amplification des voix féminines et le financement des entreprises appartenant à des femmes », affirme Shilpa Arora, directrice générale de DoorDash Canada. « Ce programme vise à encourager les femmes partout au Canada tout en produisant des effets tangibles pour soutenir l'économie locale. Fortes de l'engagement de DoorDash à épauler les entrepreneures et leaders féminins, nous visons à créer des changements et des possibilités à long terme pour les femmes dans l'industrie de la restauration. »

« Quelle fierté pour Monday Girl que de prendre part à l'initiative de subvention Par des femmes avec DoorDash! » s'exclame Rachel Wong, cofondatrice de Monday Girl. « Notre entreprise fondée par des femmes est déterminée à outiller les entrepreneures pour la réussite. Nous sommes ravies de pouvoir fournir des ressources qui contribueront à la réussite en affaires des restauratrices au Canada. Comme nous sommes originaires de Toronto, ce partenariat avec DoorDash Canada nous tient beaucoup à coeur! »

« Le lancement de Par des femmes aujourd'hui est des plus gratifiants. C'est inspirant de voir cette initiative prendre forme et de tisser des liens avec les commerçantes, en sachant qu'il y aura des retombées sur leurs entreprises et leurs collectivités », explique Martine English, directrice principale des marques de commerçants chez DoorDash Canada. « Chez DoorDash Canada, nous sommes fiers d'être une force pour le bien et de faire rayonner les cheffes cuisinières et restauratrices en leur donnant les moyens de changer l'industrie de façon durable. »

Le programme Par des femmes s'ajoute au programmes d'Entrepreneuriat et accès de DoorDash, qui contribue à égaliser les chances des entrepreneurs et à multiplier les possibilités pour les entreprises appartenant à des immigrants, à des personnes de couleur et à des femmes. Les ressources de soutien éducatives et promotionnelles du programme seront accessibles plus tard en 2024. Les restaurants détenus par des femmes qui sont partenaires DoorDash peuvent s'inscrire sur l'application afin de s'auto-identifier pour ensuite accéder aux ressources du programme Par des femmes. Pour en savoir plus sur le programme et vous inscrire, consultez la page Programmes d'entrepreneuriat et d'accès.

DoorDash (NASDAQ : DASH) est une entreprise spécialisée dans la technologie qui met les consommateurs en contact avec leurs entreprises locales préférées dans plus de 25 pays du monde entier. Depuis 2013, DoorDash offre des produits et des services qui permettent aux entreprises d'innover, de croître et d'entrer en contact avec davantage de clients. DoorDash est votre porte vers plus : cette plateforme de commerce local aide les commerçants à prospérer dans l'économie de commodité d'aujourd'hui, donne accès aux consommateurs à davantage d'options dans leurs collectivités et fournit des occasions d'emploi valorisantes.

Voici une plateforme qui relie les femmes de carrière. Premier club privé voué aux femmes modernes aux grandes ambitions, Monday Girl donne à ses membres les moyens de décrocher et de maintenir des postes haut placés. Monday Girl vous propose un accès instantané à des conseils professionnels exclusifs et à un solide réseau de mentors qui occupent des emplois de rêve au sein de prestigieuses entreprises comme Google, Deloitte, Nike et Sephora. Depuis son lancement en 2021, Monday Girl enregistre un taux de croissance de 140 % d'une année à l'autre. La plateforme compte plus de 4 000 utilisatrices payantes et plus de 2 000 noms sur sa liste d'attente. Ayant pour objectif de créer de la place pour toutes les femmes autour de la table de direction, Monday Girl est fière de contribuer à l'égalité des chances. Plus de la moitié de ses membres et mentores s'identifient comme personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC). Monday Girl est la première application en son genre et fait oeuvre de pionnière avec son club privé destiné aux femmes qui cherchent à assumer leur pouvoir au travail.

