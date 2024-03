Dans le cadre de la Journée internationale des femmes de 2024, les professionnels de la santé des femmes demandent à ce que le projet de loi C-64, Loi concernant l'assurance médicaments, soit adopté rapidement





OTTAWA, 08 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En cette Journée internationale des femmes, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) reconnaît et célèbre la contribution incroyable des femmes pour la société canadienne.

L'organisation des Nations Unies- Femmes a déterminé que le thème de 2024 sera « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme », et rien ne profitera davantage à l'avenir des femmes et au progrès collectif d'une société qu'investir dans les soins de santé des femmes.

C'est pourquoi la SOGC a récemment applaudi les efforts du gouvernement fédéral visant à inclure un accès gratuit à la contraception dans le cadre d'un régime pancanadien et universel d'assurance médicaments. Il s'agit là d'une avancée historique pour les soins de santé des femmes et la participation économique des femmes au Canada. L'accès à la contraception est non seulement une question de droit reproductif, mais aussi un aspect fondamental de l'équité et de la santé publique.

Pendant que le projet de loi C-64, Loi concernant l'assurance médicaments, fait son chemin au Parlement, la SOGC empresse tous les partis à collaborer pour faire en sorte que ce projet de loi fondamental soit étudié attentivement et qu'il devienne officiellement une loi.

Dans le cadre de sa mission visant à outiller les femmes dans leur lutte pour défendre leurs droits en matière de santé, la SOGC a créé six sites Web pour leur transmettre de l'information et un savoir. Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter la page publique de ressources de la SOGC.

« Je vous souhaite une belle Journée internationale des femmes! Chaque année, nous faisons une pause le 8 mars pour souligner le travail incroyable des femmes dans la société canadienne et plus spécifiquement celui des professionnelles de la santé et de la communauté médicale. Dans cet esprit de célébration, nous espérons que tous les partis du Parlement travailleront ensemble pour que le projet de loi C-64 soit adopté rapidement afin que les femmes aient accès gratuitement et dès que possible à la contraception étant donné que c'est un outil important pour les aider à prendre le contrôle de leur avenir. Après tout, les soins de santé offerts aux femmes sont une question non partisane! » ? Dre Diane Francoeur, directrice générale, Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.

